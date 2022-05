"Te aseguro que no me quieres conocer": Niurka y Laura Bozzo viven entre gritos, cortesías y amenazas

Tras una semana viviendo bajo el mismo techo, era inevitable que Laura Bozzo y Niurka Marcos no se levantaran la voz en 'La casa de los famosos'. Sus riñas vienen de antaño, pero ahora pueden decirse sus verdades en sus caras y hasta lanzar amenazar.

“Oye niña (refiriéndose a Bozzo), tú tienes un problema conmigo. Porque hoy... y luego mañana, ‘Niurka te quiero’ y hoy me estás metiendo el pu** pie, ¡déjame en paz carajo!", gritó Niurka frente a los habitantes.

“Yo te quiero, pero te conozco...”, le respondió Laura Bozzo.

Pero Niurka no se quedó callada y le advirtió: "¡Déjame en paz! Tú a mí no me conoces. No tienes ni puta idea de quién es Niurka Marcos... Y te aseguro que no me quieres conocer".

La primera pelea ocurrió cuando Laura se molestó al saber que había sido nominada. Niurka sonrió y Laura le pidió que dejara de reírse.

"No te sientas tan importante. No me estoy riendo de ti", le respondió Niurka.

Aún así, no todo son pleitos. También se han ofrecido disculpas y la cubana hasta le ha dado consejos a la peruana.

Entre otros comentarios que han soltado en medio de su guerra en el reality show, Niurka le pidió a Laura Bozzo que no se subestime porque es una "v**ga parada".

Dentro de las actividades en la casa se encuentran las actividades domésticas. Niurka Marcos decidió encarar a Laura Bozzo porque se la pasa "echada", pues prefiere descansar durante sus estancia en el reality.

"Debes empezar a pararte y hacer tus cositas", le dijo Niurka como recomendación.