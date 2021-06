"¡Tantos años que no me besa un hombre!": Laura Bozzo y Latin Lover hicieron las paces

Durante las últimas semanas de 'Las estrellas bailan en Hoy', Laura Bozzo se sentía ofendida por las críticas de Latin Lover pese a que esa no era su intención, por lo que finalmente hicieron las paces.

Este viernes, antes de que la peruana y Raúl Sandoval fueran expulsados de la competencia, Latin Lover decidió remendar las situaciones con Laura y la sacó a bailar.

En lugar de dar su crítica, Latin Lover decidió invitar a bailar a Bozzo a ritmo de 'No discutamos', dejando así de claro su mensaje para hacer las paces.

Lo que sorprendió a todos es que después de bailar por algunos segundos, Latin le plantó tremendo beso a Laura, casi en la boca.

Laura Bozzo no ocultó su emoción y agradecimiento, e incluso bromeó sobre la situación "¡Tantos años que no me besa un hombre!".



Durante varias semanas, el público la salvó, pero este viernes 11 de junio finalmente terminó su participación en 'Las estrellas bailan en Hoy'. Originalmente entró para apoyar a Carlos Bonavides luego de que Anel Noreña solo bailó una vez en la pista.

Pero finalmente, debido a que las votaciones se tornaron de forma individual, el público decidió que Laura Bozzo siguiera en la competencia. Sin embargo, nada dura para siempre.

Lamentablemente, luego de que se dio a conocer que salía de la competencia definitivamente, Laura se molestó tanto que se salió del foro de 'Hoy' y ya no agradeció al público por su apoyo.

