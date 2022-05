Tachan de soberbio a Carlos Speitzer y Manelyk le pinta la 'Britneyseñal'

En la segunda semana de 'Las estrellas bailan en Hoy' ya se encendieron los humos de algunos y los pleitos llenaron la pista de baile. Ocurrió durante un ensayo de Manelyk con Carlos Speitzer.

La coreógrafa, Jenny García, resaltó al actor que su problema es la soberbia. Y es que Carlos no aceptaba que se le corrigiera y el pleito se encendió.

Debido a que Carlos utilizó un término de teatro, Manelyk le aclaró que solo se trataba de una coreografía y que Jenny era quien ponía los pasos.

Carlos no quiso escucharla, y tras varios ademanes, hizo explotar a Manelyk, quien le hizo una seña obscena que coloquialmente se conoce como la 'Britneyseñal', no sin antes decirle que no lo iba a estar aguantando y que no tenía necesidad para estar ahí, así que se retiró.

El pleito fue comentado en 'Hoy', y así lo explicaron:

Más tarde, Manelyk compartió videos en Instagram Stories en plenos ensayos, y aclaró:

"Ya nos pedimos perdón, somos amiguitos otra vez, pero yo le tengo una pregunta a Carlos. ¿Crees que algún día te voy a cantar la de 'Qué ganas de no verte una más?".