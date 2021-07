¡Suavizaron la picardía! El nuevo 'Dr. Cándido Pérez' llega a prueba de "la generación de cristal"

Este domingo 18 de julio llega a Las Estrellas la nueva versión de 'Dr. Cándido Pérez', protagonizada por Arath de la Torre... Ya conocemos al personaje, pero ahora será diferente.

Al respecto, platicamos en exclusiva con Pedro Ortiz de Pinedo, el productor ejecutivo de esta nueva adaptación, avalada por el 'Dr. Cándido Pérez' original, Jorge Ortiz de Pinedo.

¿Qué sentimientos te genera el estreno de esta producción? "De entrada, es un proyecto muy especial. Dr. Cándido Pérez representa para mi familia un antes y un después, entonces, digamos que poder participar en esta nueva versión para mí ha sido un reto muy importante, un reto que nunca habría aceptado de no ser porque el propio Cándido Pérez original, que es Jorge Ortíz de Pinedo, cuando me invitó a participar, me pareció un desafío muy atractivo, que te llegan pocas veces en la vida, y sin duda le entramos con él para hacer una nueva versión tratando que tuviera una vida propia, no que se sustentara sólo en el cambio de los 80 y 90, sino que se presentara con un punto de vista difedetrás de la pantalla rente. Y confieso que ha sido un privilegio contar con la dirección de mi padre, de ver cómo él selecciona a su sucesor, que es Arath de la Torre, y después ayudarlo a hacer un elenco atractivo para el espectador.

¿Cuáles otros miembros de tu familia participan en el proyecto? "Está mi hermano, Oscar Ortíz de Pinedo, que es el escritor en jefe de Dr. Cándido Pérez y fue parte de la primera versión como actor. Entonces, acá le ha tocado escribir y conceptualizar los nuevos libretos, adaptando los personajes a esta época.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando tu padre te propuso hacer el remake de Dr. Cándido Pérez? "Pensé en el reto de hacer una serie que fuera competitiva para los domingos, que en Televisa ese es el día más importante que tenemos para la comedia. El primer desafío fue rediseñar los personajes, manteniendo la esencia de lo que, en su momento, el autor Abel Santa Cruz hizo en los años 80. Puedo decir que, sin duda, los primeros resultados de los estudios de mercado fueron muy buenos, creo que son un gran augurio y espero que la gente lo disfrute.

¿Cómo es este nuevo Cándido? "Es un Cándido Pérez mucho más cándido, verán a un doctor mucho más ingenuo, no puede ser tan pícaro como era el de los 80 o 90, simplemente porque hoy día hay cosas que no se ven de la misma manera.

"Por eso tenemos a una Silvina que no es una mujer que está esperando que el marido la mantenga en la casa, sino que tiene una carrera y la ejerce, además de que lucha por independizarse, digamos que representa mucho más a la mujer de hoy, a la mexicana aguerrida que trata de salir adelante y de repartir las responsabilidades del hogar con el marido. Ya no es como las amas de casa que veíamos hace 30 o 40 años.

¿Estos cambios se derivaron por el contexto que estamos viviendo, la sociedad frágil y la generación de cristal que por todo se ofende? "Completamente. Es que, la verdad, hay cosas que no nos atreveríamos nosotros, como escritores de comedia, con cierta autocensura, a hacer en estos momentos. También debemos cuidar a esa generación de cristal que, como bien dicen, por todo se molesta. Y creo que el papel de los humoristas en estos tiempos es más difícil que en años anteriores, porque tienen esas grandes contradicciones al enfrentarse a una generación que, de alguna manera, cancela todo, pero acepta géneros sumamente misóginos como el reggaetón. Por eso debimos ser muy inteligentes a la hora de abordar el contenido, y creo que al final lo logramos; los estudios nos dicen que nos fuimos por un buen camino. Cándido Pérez, en su momento, era un doctor muy pícaro, muy coqueto, pero ahora lo vamos a ver en otro tono.

