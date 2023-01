Sorpresas en 'Hoy' por sus 25 años: volverán conductores, secciones y cumplirán sueños del público

Llegó 2023 y con él una alegría recargada al foro 16 de Televisa San Ángel, desde donde se transmite Hoy, programa líder de las mañanas en México desde 1998. Justamente, por acercarse a 25 años, la productora Andrea Rodríguez inició los festejos del cuarto de siglo con una serie de novedades y cambios que desde el pasado lunes 9 disfruta la audiencia.

“Decidimos empezar a celebrar desde enero porque, cuando hicimos los 24 años, en 2022, nos dimos cuenta de todo el contenido que había y no se podía desperdiciar. Hoy es la primera revista que llega a ese número de años en el país, se dice fácil, pero es mucho tiempo de trabajo. Al final, fue a mí a quien le tocó este aniversario, aunque toda la gente, todos los productores y el talento que ha pasado por acá es el responsable de esta hazaña”, manifiesta la mente maestra de la emisión en entrevista.

“CUMPLIREMOS 25 SUEÑOS DEL PÚBLICO”

El primer refresco de este formato tiene que ver con las secciones del pasado. “Las vamos a tener de vuelta, del pasado al presente. Si lo hacemos sólo el 3 de agosto, que es el día en que se cumplen los 25 años, no me daría tiempo. Empezamos con ¡Que todo México se entere! Esta semana vamos con ¡Felicidades!, luego regresa El bombazo, y así iremos haciendo que la gente nos diga cuáles son las secciones que les gustaría ver. Claro, tampoco las vamos a ver como se hacían en esa época, sino modernizadas”.

Según la productora, el público disfrutará de los mejores juegos que ha tenido la emisión, entre ellos los que ella creó con su hermana Magda Rodríguez. “Las Quinceañoras vuelven porque gustaron mucho, así como aquellas que no olvidan los espectadores”. El nuevo eslogan es “Hoy más cerca de ti”, ya que “la pandemia nos alejó de la gente, no sólo en la televisión, también en los hogares, de nuestras familias; muchos artistas no podían venir al foro y nosotros no podíamos salir porque era peligroso. Ahora el público quiere volver a sentir cerca a los conductores”.

Para reforzar esta parte, la producción cumplirá 25 sueños o “experiencias”, involucrando a sus talentos y colaboradores.

“Por ejemplo, un día, Luz Blanchet puede ir a la casa de un televidente a hacerle el cuarto del bebé; luego, Galilea Montijo se iría de compras con una fan y le va a elegir el vestuario de acuerdo a la personalidad de la chica. También, Andrea Legarreta podría hacer ejercicios toda una mañana con alguien del público… Lo que tienen que hacer es escribirnos, y de esa manera evaluaremos cada caso”, afirma Rodríguez, quien asumió la producción general del programa a finales de 2020 cuando falleció su hermana Magda.

“CONDUCTORES VOLVERÁN COMO INVITADOS”

Algunos conductores del pasado también volverán como invitados a la emisión. “Traeré a todos los que pueda. Este lunes estuvieron Martha Carrillo y Sofía Villalobos. La siguiente semana, con El Bombazo, estará Fabián Lavalle. Por supuesto que queremos contar con Ernesto Laguardia, Laura Flores, Talina Fernández... La idea es que todos acepten la invitación y después nos juntemos en una gran fiesta; ya estamos viendo dónde hacerla, ya que en el foro no vamos a caber. Sería el 3 de agosto y develaremos una placa con todos los productores, reporteros y conductores. Cuando terminamos Las estrellas bailan en Hoy pensé qué hacer en el 2023, y decidí arrancar con los festejos de los 25 años. Lo primero fue diseñar la escenografía; el concepto es muy actual y recreamos fotos de Instagram, por eso hay espacios que se prestan para recrear este tipo de imágenes que vemos en las redes. Habrá secciones que quizás se queden y otras que recordemos un día y ya. También tenemos algunas nuevas, como la de la tina en que la madrina fue Irina Baeva”.

Sigue el chisme:

Exhiben los mensajes que Piqué nunca le respondió a Shakira

Shakira antes de ser famosa: a qué se dedicaba y lo diferente que lucía

Paparazzi que captó a Clara Chía lapida a Piqué: "Eres un mediocre"