¡Son otras! Marisol González y Mariana Echeverría, su evolución como bailarinas en 'Hoy'

Después de 8 semanas de competencia, podría decirse que Marisol González y Mariana Echeverría son otras en la pista de baile, luego de arduos ensayos y estrictas críticas.

'Las estrellas bailan en Hoy' representó un gran reto para la carrera de ambas, quienes han admitido que nunca imaginaron aprenderse coreografías como lo han hecho, ni sorprender a la misma Lola Cortés.

MARIANA ECHEVERRÍA

En 'Me caigo de risa' era común verla en la sección 'Paso a pasito' con las dificultades para aprenderse unos cuantos pasos, pero en 'Las estrellas bailan en Hoy', Mariana ha conseguido la calificación perfecta.

En la primera semana logró un 8 de Andrea Legarreta, 8 de Latin Lover y un 5 de Lola Cortés, quien le recomendó dejarse llevar por Lambda García.

Conforme avanzó la competencia, Lola Cortés reconocía su mejoría:

"Lo que están haciendo es, hablábamos de Moi y Marisol, de esta entrega, perseverancia y disciplina, y en ustedes además está el arriesgarse. En un principio te dije 'confía en tu pareja', es un hombre que da, y ahora de tu parte, es una mujer que se sabe entregar y estás confiando, si tú confías en tu pareja él no va a salir lastimado. Es una gran sorpresa y un gran acierto".

Así pasaron las semanas y hasta la octava lograron la calificación perfecta, un 10 de cada juez, con una coreografía original que contó una historia.

MARISOL GONZÁLEZ

Desde el inicio, la presentadora fue honesta: "A mí me cuesta mucho trabajo, para cada persona hay un proceso, por eso esperaba que el primero fuera más sencillo. Yo quise dar lo mejor, hice lo que está en mis manos".

Lola Cortés fue enérgica con ella, pues hasta dijo que lo suyo parecía tabla gimnástica. "No estuvo bien, te pido por favor, no esperes que tus coreografías sean fáciles, lo mejor de ti es cuando sales de tu zona de confort. No se conformen con lo que están haciendo, no hay por dónde ayudarlos, no hubo manera".



Pero el avance se notó y Lola lo admitió: "Han tenido calificaciones terribles, recuerdo, no quiero ofenderte, pero recuerdo que la primera semana Mari estaba llore y llore, pero este es el recorrido que han tenido; van muy bien, no se caigan"

Pero en la octava semana, sorprendieron a los jueces, pues es evidente que Marisol González ha mejorado muchísimo como bailarina.

Andrea Legarreta así lo destaca: "Me siento muy orgullosa de ustedes, son una pareja hermosa, se ve que lo hacen con todas las ganas, Mari, sabes que te quiero tanto, pero me siento tan orgullosa de ti, sin duda, el cambio ha sido brutal. Me encantaron"



