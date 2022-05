“Si no eres Bad Bunny, no te respetan”: Michael Stuart

“Si no eres Bad Bunny, no tienes oportunidad de que te toquen en la radio, no te respeta la industria”. Esta frase sonaba cada vez más en los oídos de Michael Stuart, cantante con un cuarto de siglo de carrera artística.

Stuart, salsero y pupilo consentido de Celia Cruz, comenzó a sentirse decepcionado hace unos tres años, cuando las puertas de la industria musical se le cerraron bajo el argumento de que no vendía tanto como Bad Bunny o muchos otros reggaetoneros de moda.

“Hay un momento en que la industria comenzó a faltarle al respeto a los artistas con trayectoria porque decían: si no eres el mejor vendedor, entonces no tienes lugar. Y se enfrentan en peleas de disquera contra disquera, mánager contra mánager, cantante contra cantante”.

Stuart, puertorriqueño que se ha dedicado a la salsa desde 1996 y que tiene en Estados Unidos un amplio prestigio, se sintió menospreciado y tomó una decisión radical hace un par de años: retirarse.

“Yo estaba un poco desanimado… o demasiado desanimado del negocio de la música y llegué al punto de no querer seguir haciendo lo que me gusta. Estaba pensando en hacer otras cosas. La industria musical me alejó un poquito de lo que me encanta”.

Stuart estaba en esa encrucijada cuando apareció la oferta para participar en el programa de TelevisaUnivisión “Tu cara me suena”.

“Yo estaba un poquito con dudas por lo mismo de que había decidido alejarme”, cuenta Stuart.

Lo que había vivido no era para menos: “Cuando te empiezan a condicionar para cantar en ciertos lugares y cuando el pago al artista no respeta su trayectoria y te dicen que tienes que sacrificarte porque tu canción no está sonando tanto, entonces uno se siente desanimado”.

“Tu cara me suena” ha sido un cambio radical para Stuart. “Acá he encontrado gente a la que le importa la música, le importa la trayectoria, le importa el artista y no tanto el dinero. He redescubierto un proyecto en el que se puede hacer música sin riñas, sin competencias, sin nada de eso. Vine a encontrar gente dentro del negocio que trabaja con pasión y que respeta al artista”.

En “Tu cara me suena”, Michael Stuart compite ya en la semifinal luego de que el pasado fin de semana fue el vencedor con su imitación de Celia Cruz, a quien Stuart conoció en Nueva York ya que pertenecían a la misma disquera.

“Yo tengo una frase que me recuerda lo que es verdaderamente importante: no es lo mismo hacer dinero que hacer historia”.

Stuart señala que la música no sólo debe servir para tener récords de venta o tener miles de camisetas en las tiendas.

“La gente, los artistas, tienen que poner en una balanza qué quieren tener en su casa. ¿Quieren tener dinero o quieren tener lo que yo tengo, que tengo fotos con Celia Cruz, con Tito Puente, con Fania All Stars? A mi me gusta lo que tengo”.