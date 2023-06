Sergio Mayer destroza a Ferka en vivo en LCDLFM: "Has generado vergüenza"

De por sí ya se habían dicho sus verdades en La casa de los famosos, ahora sí se declararon la guerra definitivamente.

Ocurrió en vivo, durante la dinámica llamada posicionamiento, donde cada habitante de La casa de los famosos se forma detrás de la persona nominada que quiere que salga del juego.

Llegó el momento de Sergio Mayer y no se quedó nada guardado. Además de cuestionar las capacidades de liderazgo de Ferka, cuestionó su trayectoria artística.

"Me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada. Tú no deberías estar nominada, de hecho, no deberías estar en La casa de los famosos. No sé si te des cuenta, estás con dos grandes personalidades, con grandes trayectorias, que son Bárbara y Raquel".

"Se te dio la oportunidad y has tenido 3 semanas para ser convincente en tu historia de amor, que no ha generado empatía, sino vergüenza", le dijo a la cara, mientras Jorge Losa no podía ocultar su sorpresa.

Sergio le dijo a Ferka: "Te reconozco que tienes sangre guerrera, y tienes sangre competitiva, pero para ser líder se necesita más que querer resaltar en todo. Y un líder cuida a su equipo y les da la oportunidad de que también resalten. Contrario a lo que me dijiste, no te considero un rival importante, es por eso que te quiero fuera de la casa".

Poco tiempo después, Ferka entró al confesionario y confesó lo que sintió.

"No voy a aplastar a la gente para sobresalir, y no merece la pena un hombre que demerita, y (que cree que) por ser mujer, nada más servimos para lavar trastes y la ropa", dijo Ferka ante las cámaras.

Pese a todo lo dicho, Ferka fue eliminada y Jorge Losa terminó desconsolado.

