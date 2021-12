¡Se quedaron con las ganas! Ivonne Montero y Nano en 'Las estrellas bailan en Hoy'

Con un merengue movido de Fulanito intentaron llegar a la final, pero Ivonne Montero y Nano sólo alcanzaron 28 puntos de un total de 40; esto, y la falta de apoyo del público, hizo que fueran eliminados a días de la gran final. “Una coreografía como esta no es digna de una semifinal”, refutó Lolita Cortés al darle la calificación más baja de todos los jueces; un cinco. La pareja no estuvo de acuerdo con los resultados, y aseguran que hubo subjetividad.

“PIENSO QUE LOLITA NO FUE COHERENTE”: IVONNE

¿Con qué sabor de boca se fueron de la competencia?

Nano: Para mí fue como vivir un déjà vu, sabía que nos iban a eliminar, estaban cambiando las reglas en todo momento y estábamos conscientes de que el resultado podría ser desfavorable. Pese a eso me voy muy feliz con el trabajo que realicé con Ivonne, es muy puntal, comprometida y nos hemos hecho amigos.

Ivonne: Estoy contenta y satisfecha por mi desempeño. Las cosas pudieron ser distintas y no por nosotros, creo que en este punto de la competencia estábamos embargados por la preocupación de que le vaya a gustar todo a Lolita Cortés, y eso se dio porque las calificaciones se tornaron muy inestables.

¿Se sentían cansados? N: Sí, como todo, pero podíamos seguir sin problema. Lo que resalto es que en un juego con reglas claras, todo es transparente y objetivo, y eso aquí falló, pero bueno, es un reality y se entiende. I: Coincido con Nano, todo se volvió indescifrable. Nosotros ya teníamos una coreografía ensayada que íbamos a presentar el día que nos eliminaron, pero la cambiamos por el temor de que no le fuera a gustar a los jueces porque tenía comicidad. Sin embargo, nuestra coreografía no fue la peor.

¿Sienten que fueron injustas las calificaciones?

I: Sí, por supuesto. Creo que están criticando (los jueces) una coreografía y no un desempeño; califican una canción y no un desempeño, y eso no es justo.

¿Cómo se autocalificarían ustedes?

I: Pienso que nos merecíamos un nueve.

N: Yo también me voy con un nueve, siento que mi desempeño evolucionó desde el primer día de la competencia, y eso no lo tomaron en cuenta. Me voy con el trago amargo de no haber obtenido una calificación perfecta.

¿Qué les faltó para lograr esa calificación perfecta? I: Que nos la quisieran dar. Bailamos de todo, hicimos de todo y nunca lo tomaron en cuenta. ¿Sienten que el público no los quiso? I: A mí en particular, no.

¿La Juez de Hierro tampoco los apoyó? N: Lolita siempre fue indescifrable, nunca la comprendí. Pienso que no fue coherente ni con sus palabras ni con sus calificaciones.

¿Se apuntan a una nueva competencia? I: A mí si me invitan, yo encantada de la vida. Me fascina bailar, y lo disfruté después de 20 años que no lo hacía. N: Yo no lo sé.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!