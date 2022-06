Rubí en crisis dentro de 'La Academia', pero desde sus XV años decía soñar con ser cantante

Tras la salida de Mariana, Rubí Ibarra confesó lo mal que se sentía en 'La Academia', lugar donde ya no se siente cómoda a tal grado de decir que quería abandonar la competencia.

Durante la revisión de su presentación del domingo, Alexander Acha le dijo que su interpretación había sido un fracaso, por lo que el director la cuestionó sobre seguir en el reality.

“Para ser honesta no me siento ya cómoda porque no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé que estoy haciendo aquí”, dijo Rubí entre lágrimas.

Sin embargo, Alexander Acha la convenció de que no se fuera como ya lo hizo uno de los concursantes, y la incitó a tener más seguridad en sí misma. Rubí también resaltó que no se iba a rendir en agradecimiento al público que ha votado por ella y que la mantiene en la competencia.

Sin embargo, en su presentación del sábado, los jueces le dijeron que sí se veía un avance y que de todas las concursantes, se notaba que Rubí sí aprovecha sus clases.

Tras la fama de sus XV años, Rubí intentó lanzarse como cantante.

Que se quiera ir de ‘La Academia’ iría en contra del sueño que ella había revelado tras volverse famosa por XV años masivos, donde hasta hubo un muerto.

De hecho, en un intento por perdurar sus 15 minutos de fama, Rubí lanzó varios sencillos y hasta tuvo videos musicales como cualquier cantante con mucho presupuesto.