Rubí amenazó con abandonar 'La Academia' y toma decisión de último momento

El público vota por ella y hasta hay una legión de fans llamada 'Rubiliebers', pero el paso de Rubí en 'La Academia' se ha convertido en un tormento para ella, al grado de que amenazó con irse del reality show.

Sin embargo, la originaria de San Luis Potosí y famosa por su fiesta multitudinaria de XV años, decidió anunciar sobre el escenario que quiere intentarlo una semana más.

"Sentí que no podía dar más, tengo ansiedad social, fue muy fuerte, pero quiero seguir", avisó Rubí para confirmar que no quiere irse de 'La Academia'.

Cantó 'La Noche' de Kenia Os, quien le envió consejos a través de un video en redes sociales. Rubí se notó nerviosa y así se los dijeron los jueces.

Lola Cortés le dijo: "Cuando subimos al escenario, cuando tengo un show y me dan el micrófono, quiero salir corriendo, pero en cuanto salgo, escucho que empieza la orquesta, no hay placer más grande para mí que me escuchen cantar. Estoy viendo que estás temblando, no puedo entender que sigas sin disfrutarlo... Es resistencia pura, pero te veo cansada, harta, a veces veo que debes de pensar no importa lo que cante, subes convencida de que no nos va a gustar. Hoy te ves hermosa, linda y en muchas ocasiones te ves bonita, y empezaste muy bien, te fuiste cayendo y vi tu cara de 'ya lo eché a perder'".

"Tu papá dijo algo y es cierto, hay que tener valor para decir 'ya no puedo'. Pi énsalo, porque no veo que lo estés disfrutando, no queremos que te vayas de aquí con un mal recuerdo", dijo la actriz.

Horacio Villalobos le compartió: "Te pido que te quedes en La Academia, hay tanta gente que te quiere, que creen que ti, mucho más de lo que tú crees en tí misma. Entras aterrada, no, mi vida, el escenario para los artistas es nuestro paraíso. Parecerías frágil pero no lo eres".

En tanto, Arturo López Gavito recomendó: "¿Qué puedes hacer diferente en tu proceso de preparación para que el resultado sea distinto? La única persona que lo puede saber eres tú, qué pasa si cambias el proceso, te puedo asegurar que el resultado va a ser diferente y mejor. Me acercaría a Mar, Fernanda, tendría sesiones de preparación personal con ellos y me abriría para preguntarles cómo hacen ellos para hacer lo que hacen en el escenario".