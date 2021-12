Romina le dedica a Niurka su triunfo en 'Las estrellas bailan en Hoy'

Aunque todo indicaba que Pía y Moisés se convertirían en los ganadores de la segunda temporada de Las estrellas bailan en Hoy, los votos del público cambiaron el resultado del pasado viernes y convirtieron en campeones a Romina Marcos y Josh Gutiérrez, quienes dejaron en el camino a la pareja que, según los jueces, lo hizo mejor durante toda la competencia.

El quinto lugar fue para Gaby Carrillo y Agustín Arana, con una coreografía deficiente que dejó ver las costuras y falta de elementos dancísticos. Arantza y Tony se conformaron con un digno cuarto puesto, ya que tuvieron calificación perfecta, pero no contaron con el respaldo de la audiencia para conquistar una posición más arriba.

EL PÚBLICO LOS CONVIRTIÓ EN CAMPEONES

Los grandes favoritos de los televidentes: Mariazel y Yurem, fueron los terceros finalistas, y aunque no tuvieron el mejor desempeño con su baile de despedida, agradecieron la oportunidad de mostrar su talento en la pista del programa matutino que produjo Andrea Rodríguez durante 11 semanas en el Foro 16 de Televisa San Ángel, contando con un equipo de jueces integrado por Andrea Legarreta, Latin Lover, Lolita Cortés y Ariel López Padilla.

“De mi madre aprendí todo lo que puse en práctica en este reality, así que le dedico este triunfo a ella, que me ha dado tantos consejos. Obviamente esto también es de Josh, porque juntos nos echamos la mano, juntos nos levantamos. El público nos trajo hasta acá y eso se lo agradecemos”, expresó Romina mientras lloraba de emoción abrazando a Josh.

El actor, quien al principio de la competencia tuvo inconvenientes para entregarse de lleno al proyecto, pues grababa otra producción, manifestó su admiración ante Romina, con quien, se rumora, existe algo más que una amistad: “Gracias a este pilar tuve mucha fuerza mental”.

Para él, los mensajes de amor por parte del público que votó por ellos desde el principio no tienen precio: “Las personas nos paraban en la calle y me levantaron mucho el ánimo, me sentí muy querido. El programa me acercó más a la gente y permitió que mostrara quién soy realmente”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!