Román Torres, de Matisse, cuenta por qué fue eliminado de "¿Quién es la máscara?"

El cantante de Matisse, Román Torres, tiene clara las razones por las que fue llamado para ser parte del reality show "¿Quién es la máscara?".

"El grupo pasa por un momento importante, acabamos de ganar un Grammy y este año tuvimos un gran crecimiento. Estoy convencido que lo del reality y el éxito del grupo están relacionados: si el grupo no hubiera estado en un punto alto, no me hubieran llamado y si yo no hubiera estado en "¿Quién es la máscara?", Matisse no hubiera tenido este impulso".

Román Torres le dio vida a Kid Bengala y fue el desenmascarado de la octava velada de "¿Quién es la máscara?".

Además, en este programa terminaron las villanías del Doctor Veneno pues, aunque nunca se sujetó a las reglas, en esta ocasión se tuvo que alinear y se quitó la máscara; dentro se encontraba el actor Salvador Zerboni.

Solo Carlos Rivera y Juanpa Zurita acertaron al decir que Román Torres, del grupo Matisse, le dio vida al rayado personaje. Galilea pensó en Julio de Reik y Yuri en Carin León.

"Creo que lo que me delató fue mi acento al momento de cantar. Aunque traté de hacerla diferente, Carlos tiene un excelente oído y me descubrió", dice Román.

El guitarrista expresó que su participación en este escenario fue de las aventuras más difíciles y divertidas de su vida. Por su parte, Carlos no pudo evitar expresar su admiración por Matisse, que ya acumula su segunda nominación al Grammy Latino.

