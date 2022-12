Rituales para la prosperidad, abundancia y bolsillos llenos en 2023

El numerólogo FARATH CORONEL explica cómo hacer una ofrenda para la abundancia económica, afectiva, positiva y favorable para el 2023. El tarotista explica que en el 2023 vendrán sucesos muy fuertes en la naturaleza, pandemia, política y economía en México, por lo que regala un ritual para bloquear los efectos negativos.

MATERIALES:

21 guayabas

4 clavos de olor

Canela

4 monedas

1 vela morada

1 vela rosa

1 vela azul

Miel

Sal de grano

PASO A PASO: 1. Coloca en un plato las 21 guayabas y los clavos de olor (ofrenda). 2. Hierve las monedas con poca agua, canela y sal de grano. 3. Luego de hervir las monedas, colócalas sobre la ofrenda y tira el agua a la calle. 4. Llena la ofrenda de miel y colócala detrás de la puerta del hogar.

5. El primer día coloca la vela azul, el segundo la rosa, y el tercero la morada; esto es para energetizar, abrir y aceptar la nueva economía en todos los sentidos para el nuevo año. 6. Se le puede agregar un vaso con agua o con licor e incienso.

7. Recomiendo hacerlo los primeros días de enero; al terminar los tres días de velación, envuelve las monedas y tíralas. Esto se puede hacer una vez al mes para abrir los caminos

¡RITUAL PARA TENER LOS BOLSILLOS LLENOS!

El tarorista MIKA VIDENTE comparte cómo activar la economía y que no falte el dinero en el nuevo año. El experto asegura que haciendo este ritual, los tiempos de austeridad quedarán en el pasado. Se puede hacer el 31 de diciembre unos momentos antes de la cena.

MATERIALES:

1 vela color dorado

1 vela color verde

1 vela color blanco

3 monedas doradas (pueden ser antiguas o nuevas; se pueden usar las de 10 o 20 pesos)

Pluma o lápiz y papel

PASO A PASO: 1. Escribe en el papel todo lo que quieres materialmente el siguiente año. Es muy importante que seas claro, porque entre más específico seas, más fácil se cumplen las cosas. Si quieres dinero, no pongas: dinero, porque no estarías siendo especifico; te va a llegar dinero, pero no una cantidad en especial. Si quieres dinero, mejor escribe la cifra que quieres. Si quieres trabajo, no escribas sólo trabajo, porque te va a llegar, pero quizá no bien pagado. Recuerda ser específico y, sobre todo, firmar al final, es decir, poner nombre y firma.

2. Coloca las velas en forma de triángulo; es decir, una que represente la punta viendo hacia arriba, y las otras dos acomódalas de modo que se forme la figura.

3. Toma las tres monedas y ponlas en el centro del triángulo junto con el papel doblado en cuatro partes. 4. Prende las velas en este orden: primero la blanca, luego la verde y al final la dorada. No importa el lugar en el que las pusiste, pero sí el orden en el que las prendas. Mientras las vas prendiendo, ve visualizando cómo todo lo que pediste se cumple. Es muy importante que sepas que entre mejor visualices, más rápido se cumple todo, así que tómate tu tiempo.

5. Deja las velas prendidas hasta que se consuman, y puedes tirar lo que quede a la basura. Toma las monedas y el papelito y guárdalos en donde sólo tú sepas, y si pueden estar en contacto con metales o más monedas, la abundancia llegará más rápido. Procura no gastarte o perder esas monedas, porque son tu amuleto; de preferencia, guárdalas todo el año siguiente.

365 DÍAS DE PROSPERIDAD

El astrólogo LUIS AGUIRRE nos enseña a hacer un frasco de la abundancia. El también maestro de yoga explica paso a paso cómo puedes hacer tu propio frasco de la abundancia a base de las semillas más recomendadas, como el arroz, el frijol, el trigo, el maíz amarillo y las lentejas. “Es un hermoso ritual que se hace en familia”, dice. ¡Activa lo bueno!

MATERIALES:

1 botella de vino vacía que contenga una tapa de corcho

1 trozo de papel aluminio de unos 50 cm de largo

1 puñado de lentejas

1 puñado de arroz

1 puñado de frijol

3 monedas

1 puñado de maíz amarillo

1 puñado de granos de trigo

1 incienso de mirra o sándalo

Aceite de oliva o de mandarina

3 velas

PASO A PASO: 1. Coloca el papel aluminio como mantel, con su parte más brillante hacia arriba. 2. Unta las velas con un poco de aceite de oliva o de mandarina.

3. Con tus manos pon un poco de aceite de oliva o de mandarina en las monedas y los granos que vas a utilizar (imprégnalos por grupos); mientras haces esto, visualiza cómo las oportunidades llegan a tu vida.

4. Una vez ungidas las velas, las monedas y los granos, llena el frasco de la abundancia de la siguiente forma: introduce las tres monedas, después las lentejas, encima de éstas el arroz, después el frijol, posteriormente los granos de maíz y por último los de trigo, y cierra el envase. Opcional: Hay personas que incluye un imán, 2 pétalos de rosas, 1 diente de ajo y 2 hojas de laurel.

5. Mientras haces tu frasco de la abundancia, enciende tu incienso o algún aceite esencial de tu preferencia. Acomoda tus velas encendidas en forma de triángulo, y en medio el frasco de la abundancia por un rato, de preferencia hasta que se consuman las velas. Coloca el frasco como adorno durante todo el año en la entrada de tu casa o cerca de la mesa de comer.

Recomendación: Hay que tener presente el lugar donde vivimos, sobre todo por la humedad; evita tenerlo en lugares muy cerrados. De preferencia colócalo en la cocina, sala o en el comedor de tu casa.

