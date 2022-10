"Reviví". Así luce (y se siente) Lucila Mariscal en su regreso a la televisión

Ese periodo mantuvo en una tristeza permanente a la legendaria actriz que, además, se tuvo que somete a dos cirugías luego de haber sufrido una caída que la puso en riesgo de no volver a caminar.

Fue un periodo muy doloroso sobre todo emocionalmente para Lucila Mariscal. "No tenía ganas de vivir, se me quitaron las ganas de hacer las cosas, sentía que mi vida se había acabado".

Lucila Mariscal se volvió una leyenda de la comedia gracias a su personaje de Doña Lencha pero también ha tenido participaciones importantes en cine y teatro.

Ahora finalmente ha encontrado la manera de superar esa tristeza que provocó ese oscuro momento de su vida.

"Me invitaron para participar en el programa 'Como dice el dicho'. Para mi fue como revivir, como volver a la vida; eso representa en este momento. Sentir que vuelvo a trabajar es una emoción que no puedo describir... he revivido".