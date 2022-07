Renuncias, accidentes y los retos que Andrea Rodríguez enfrentó con 'Las estrellas bailan en Hoy'

Lo que parecía una temporada soñada, terminó siendo una pesadilla para la productora Andrea Rodríguez, pues renuncias, salidas abruptas y lesionados estuvieron a la orden del día en la tercera edición de Las estrellas bailan en Hoy.

La lección está aprendida; ahora, la creadora del exitoso formato televisivo se pondrá ruda a la hora de contratar talento para el reality show que seguirá marcando pauta en las mañanas de la televisión mexicana. En su oficina, Andrea nos recibió para hablarnos de todo lo que sufrió en este par de meses para sacar adelante el programa matutino más visto del país.

“NO ES FÁCIL LIDIAR CON LOS ACCIDENTADOS”

¿Cómo definirías esta tercera temporada? Yo diría que fue una temporada accidentada, complicada, porque de todas las parejas que al principio comenzaron, no terminó ninguna, pero al final, creo que para nosotros, como producción, hubo muchísimos retos porque no es fácil lidiar con los accidentados, los que se van por algún problema o los que tienen que atender compromisos. Entonces, llega un momento en el que tienes que aprender a resolver porque el público merece un respeto.

Ha sido, sin duda, la más compleja de las tres… Sí, aunque al principio, cuando platicamos, estábamos felices porque pensábamos que teníamos a unas superparejas, que había gente con muchas ganas, y ya ven que no todo lo que brilla es oro.

Así es la televisión… Creo que la vida es así. Pienso que las personas que no tengan esa capacidad de adaptarse a lo que nos sucede todos los días, no la libra. Aquí nosotros tenemos que adaptarnos porque si se va uno, al día siguiente debe tener pareja, y si se lastima alguno, hay que resolver para que vayan al doctor y estén bien. Aunque no tuvimos tantos accidentes, la temporada pasada sí, porque desde el principio, Alejandro Ávila se lesionó el brazo. Pero sí fue muy accidentada en renuncias, en gente que desistió, que tuvo problemas y se terminó yendo.

¿Qué dice el público respecto a las renuncias y salidas? En las redes sociales han dicho que se van porque no les pagamos, pero sí les pagamos, ellos tienen un sueldo. Y con respecto a eso, quizás, el problema está en que no me gusta hacer contratos en los que los obligo a quedarse hasta el final, pero creo que eso es un aprendizaje y para la próxima sí tendré que ser más específica en las cláusulas.

¿Cuánta participación tendrá el público en la selección del ganador? Desde este lunes 11 de julio comienzan las votaciones hasta el viernes 15. De esa forma podrán elegir a sus favoritos. En cuanto a la dinámica, van a bailar tres coreografías en la semana: su peor baile, el lunes y martes; luego, miércoles y jueves, tendremos un baile nuevo. Ahora, para el viernes de la final habrá un mashup, que son tres géneros.

¿La audiencia ha respondido igual que el año pasado? El público está enganchado, se enoja, nos escriben. Cada vez que se iba un participante nos daba miedo, pero creo que Las estrellas bailan en Hoy es un formato que la gente aceptó y le gusta. Pensamos que la ausencia de Lola Cortés iba a ser complicada, y ahora Ema Pulido ha sido toda una locura, hemos logrado algo padre con la imitación de Arath de la Torre. Entonces, ha sido una temporada diferente, pero eso también le ha traído otro sabor.