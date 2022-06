Raúl Magaña renuncia a bailar con Lis Vega tras reclamos y ella ya tiene nueva pareja

Esta semana Lis Vega llegó a su límite y se peleó con Raúl Magaña al exigirle que se aprendiera los pasos de baile, pues en la séptima semana de 'Las estrellas bailan en Hoy', siguen fallando como pareja.

Pero la próxima semana veremos a una nueva Lis Vega y quizá a un nuevo Raúl Magaña, pues él decidió dejar de bailar con la cubana.

"Este es el último baile que bailo contigo. He tomado la decisión porque te quiero y admiro, y porque eres una mujer importante para mí. Y por eso, por amor, creo que debes bailar mucho más. Y quizá de esta manera yo pueda bailar mucho más, por eso creo que debemos tomar caminos separados, pero no me quiero ir de la competencia, ni que tú te vayas", dijo el presentador.

Así fue su último baile juntos:

Debido a que Marisol Terrazas abandonó la competencia, su pareja de baile, César Ureña, será quien baile con Lis Vega.

En cuanto a la pareja de Raúl Magaña, sigue en suspenso la identidad de la famosa que se unirá a la competencia rumbo a la gran final de 'Las estrellas bailan en Hoy'.

Se pelearon en sus últimos ensayos.

La bomba explotó en la semana siete de la competencia. El reclamo de Lis era que Raúl no se aprende los pasos y por lo tanto, no la apoya... "Yo ya no puedo". Fue tal el alboroto, que Lis Vega resolvió que mejor renunciaría a la competencia, pues "ya no puede más" después de tanto tiempo de tenerle paciencia. "Yo ya mejor me retiro de este reality, y tú mejor baila lo que se te dé la gana", le dijo la cubana.

La productora Andrea Rodríguez habló con los dos en su oficina. Ahí, Lis se desahogó y aclaró que ella nunca le gritó a su compañero. "Me siento muy frustrada porque necesito ya tener una pareja de baile, no llevar yo. No tenemos tiempo".

"Es la primera vez en mi vida. Me he cuestionado si debo estar aquí, si debo bailar con Lis... Me he cuestionado hasta mi hombría", admitió Raúl Magaña.