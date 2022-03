Radamés de Jesús y La Wanders después de ser pareja, ahora se buscarán ¡un novio para cada quien!

Apenas el año pasado vimos a Radamés de Jesús y Yered Licona, mejor conocida como La Wanders Lover, como una de las parejas del programa Inseparables, donde dieron mucho de qué hablar, así como lo han hecho a lo largo de sus 17 años juntos, en los que han tenido truenes y problemas muy fuertes, tanto que él llegó a golpearla en 2015 y ella terminó en el hospital.

Sin embargo, después de eso, en muchas ocasiones han dicho que el amor entre ellos existe. Ahora vuelven a sorprender una vez más, pues aunque en este momento se encuentran juntos, realizarán el reality show Pretendejos para buscarse pareja el uno al otro, y sobre eso nos platicaron.

LA WANDERS LOVER: Me encantaría tener muchos hombres para mí”

Wanders, ¿en serio se van a buscar pareja el uno al otro?

¡Pues sí! Y la verdad es que ya era lo que nos faltaba nada más, yo a él y él a mí.

¿Cómo manejas los celos?

Yo soy una persona muy celosa y posesiva, pero ya con Radamés he tenido que bajarle un poquito a eso; hemos pasado tantas cosas, que de repente se me llega a resbalar una que otra, pero no voy a negar que sí me daba miedito este proyecto por lo que pudiese pasar.

Entonces, ¿tú sí quieres encontrar una nueva pareja?

Ay, a mí me encantaría tener muchos hombres para mí, pero que nada más fuera así y que él no encontrara una mujer.

Y en caso de que él encontrara una nueva mujer, ¿cómo te gustaría que fuera?

Que atienda bien a mis hijas, que tenga solvencia económica para que Radamés no le tenga que estar dando y les quite lo que les corresponde a mis hijas para darle a su nueva pareja. Me gustaría que fuera una persona que ya sea mamá, para que entienda la parte de los hijos, porque para mí eso es muy importante.

¿Y a ti qué tipo de pareja te gustaría encontrar?

De entrada, con dinero, y con barba, para que le cubra la cara si está feo.

En caso de encontrar pareja, ¿se sienten con la madurez de aceptar la relación de cada uno?

Hemos aprendido a conocernos después de 17 años, en las buenas, en las malas y las peores; ahora esto está divertido, aunque un poco raro porque no es común que ayudes a buscar pareja a tu pareja.

RADAMÉS DE JESÚS: “Al final de cuentas, nos dedicamos a entretener a la gente”

Radamés, vuelven tú y La Wanders a un reality...

Pues nuestra historia ha sido de que vamos y venimos, así que se nos ocurrió un nuevo proyecto junto con los ejecutivos de Telehit, y ¿en qué consiste? En que La Wanders me va a buscar pareja y yo a ella. Pero también esto trae chanchuyo, porque no nos queremos separar y nos ponemos trabas, castigos. ¡El público ya sabe cómo somos!

¿No es difícil estar “jugando” con este tipo de situaciones?

¡Sí!, pero la verdad es que a final de cuentas nos dedicamos a entretener a la gente, entonces, son proyectos que salen y que pueden funcionar. Somos una pareja muy polémica, y el público se va a preguntar: ¿no estaban juntos?, se pelearon, ¿no?, luego se volvieron Inseparables, pero, ¿ahora se van a buscar parejas el uno al otro? ¡Queremos entretener a la gente!

¿Y dónde quedan los celos?

Ahí en el programa. Se trata de un reality show, así que nosotros no sabemos qué va a pasar, el chiste es ver el programa, porque ¡claro que existen celos y el roce de pareja!

¿Cuál es la fórmula que tienen para seguir juntos después de tantos problemas?

Al final de cuentas todo es amor, porque sí lo hay y el destino es estar juntos, entonces hay que olvidar el pasado y limar un poco lo que afecta la relación y seguir para adelante.

En esta época se vale el poliamor...

La verdad es que, dentro de una generación de cristal, también hay una generación de apertura hacia todo, y en lo personal, respeto la vida de cada quien.

¿Cuál fue la reacción de La Wanders cuando le planteaste el proyecto?

Se moría de la risa y decía: “¡Está buenísimo!"

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!