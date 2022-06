¡Quítate, Laura Bozzo! Gaby Crassus llega a Imagen TV con nuevo programa

Después de la gran bienvenida que le dieron a Laura Bozzo en Imagen Televisión, ella se fue a 'La casa de los famosos' de Telemundo, por lo que se tenía planeado que volvería a inicios de junio, pero no fue así.

Así que después de varios rumores, la cadena ya confirmó que integra a Gaby Crassus como su nueva presentadora, con el estreno, el próximo lunes 13 de junio, de 'Asuntos de familia'.

Gustavo Adolfo Infante dijo en su programa: "Imagen Televisión ha incluido en sus filas a una mujer joven, comunicadora, guapa, madre de dos hijos y tiene una experiencia importante en televisión, me da mucho gusto saludar a Gaby Crassus en vivo. Bienvenida a tu casa Imagen Televisión, tu sabes que siempre peleamos por llevarnos las primicias y queríamos ser los primeros"

"Es la nueva conductora del espacio que sustituye a la señora Laura Bozzo. Yo no tengo idea de qué sucedió con Laura y a mí ya no me corresponde saber o no saber la relación que tiene Laura con la empresa, pero a partir del próximo lunes estará Gaby Crassus".

Que su nuevo programa inicie un día 13 es muy significativo para Gaby, quien confesó en 'Sale el sol': "Significa muchísimo, ese número está en absolutamente todas las camisetas de futbol de Rodrigo, era su número de la suerte, era el 13. Entonces el hecho de que yo vaya a empezar este proyecto, sé que está conmigo".

Recordemos que Gaby Crassus sufrió la pérdida de su esposo Rodrígo Mejía a causa de la COVID-19, a inicios de 2021.

Apenas el 18 de abril se estrenó 'Que pase Laura', a las 5:30 de la tarde. Pero el 10 de mayo, ella entró al reality de 'La casa de los famosos', donde se convirtió en una de las protagonistas del escándalo, por lo que sigue encerrada con la esperanza de ganar 200 mil dólares.