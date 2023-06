Ferka, la tercera eliminada de LCDLFM y Raquel declara la guerra a Poncho y Sergio

Llegó la tercera gala de eliminación de La casa de los famosos y una famosa abandonó el concurso.

Después de que La Jefa castigó a Ferka, Paul, Poncho y Sergio, las nominaciones cambiaron y Jorge se salvó de ser nominado. Así que quedaron en riesgo Raquel Bigorra, Bárbara Torres y Ferka. El público votó y solo una de ellas terminó fuera.

Bárbara Torres fue la primera en volver a la casa...

Enseguida, Raquel Bigorra también y Ferka fue la tercera eliminada.

Cuando Raquel volvió, le dijo de frente a Sergio y Poncho que tenían una plática pendiente porque las cosas van a cambiar. Poncho de Nigris le dio la bienvenida al juego pues, al parecer, la guerra está declarada.

Previo a saber que no era la tercera eliminada, Raquel Bigorra puso sobre la mesa que Sergio y Poncho no mueven un dedo en la cocina, pues Paul cocina y las mujeres lavan los trastes. Seguramente eso detonará conflictos con los líderes del Team infierno.

Los posicionamientos incluyeron verdades dichas a la cara. Los famosos se posicionaron detrás de la nominada que querían fuera de la casa...

Ferka

Wendy le dijo: "Como sabes, estamos divididos por habitaciones, no nos hemos conocido mucho, salvo hace dos días. Pero eres buena compitiendo y si te quedas, espero que nos conozcamos más".

Emilio Osorio le dijo: Te tengo mucho cariño, y te respeto. Eres bastante fuerte, te noto como líder, y me das un poco de temor, por eso quiero que te vayas".

Sergio Mayer soltó: "Me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada. Tú no deberías estar en La casa de los famosos. Estás con dos grandes personalidades, con grandes trayectorias. Se te dio la oportunidad para ser convincente en tu historia de amor que no ha generado empatía, sino vergüenza. Te reconozco que eres pero para ser líder se necesita más de no te considero un rival importante, es por eso que te quiero fuera de la casa".

Raquel

Poncho le dijo: "Te dije la semana pasada que eran tus últimos días en la casa y pues creo que así va a ser. pero me da gusto que te activaras esta semana. Dije que los muebles se van". Raquel le dijo: "Esa palabra (mueble) no me define, la palabra que me define es mujer".

Nicola: "No me gustaría que te vayas, y si estoy acá parado es porque siento que eres la más feliz de ver a su familia, a tu hija y tu esposo".

Bárbara Torres

Apio Quijano, quien la nominó con 2 puntos, le dijo: "Me siento responsable de ponerte en esta posición y lo hago porque estas viviendo un proceso químico y vivirlo en un campo de batalla, es terrible; sin embargo, si te quedas, voy a tratar de cuidar ese corazoncito".

Jorge le dijo: "Has sido la que más ha sufrido el proceso". En tanto, La Barby Juárez: "Sé que puedes vivir el proceso pero es difícil. Se vale aceptar que a veces no es tan sencillo ser mujer".

