'¿Quién es la máscara?': Los mejores momentos y todo sobre la apoteósica gran final

Después de varias semanas de competencia, por fin sabremos quién se podrá sentar en el trono de '¿Quién es la máscara?', luego de que llegaron a la final Apache, Gitana y Hueva.

Los finalistas se enfrentaron en 2 rondas de presentaciones junto a invitados especiales. Tras los votos del público, uno de ellos deberá mostrar su verdadero rostro, así que dos personajes se disputan el primer lugar de la competencia.

Al inicio del programa, Hombre de piedra decidió mostrarnos su verdadero rostro. Hombre de piedra, sí, ¡era Gloria Trevi!

"He estado muy contenta, si les pudiera decir todo lo que Hombre de piedra ha significado estos días para mí. Pero sobre todo me divertí con el público, con los comentarios de redes", digo Gloria.

"Me inspiré en la risa de mi papá. Voy a extrañar al Hombre piedra, pero ya no lo llevo fuera, me lo llevo por dentro", contó emocionada, pues recordó que en el foro de '¿Quién es la máscara?', ella se presentó por primera vez en televisión.

Trevi dijo que llegó al programa "Con las ganas de divertir a la gente. En este momento en el que la gente necesita sonreír y jugar".

En la ronda previa al duelo final, Apache cantó con Carlos Rivera y Reik; Gitana cantó con Flans y Pandora; mientras que Hueva cantó con Yuri.

El público favoreció a Apache con su voto, mientras que Gitana también resultó finalista. Por lo tanto, el tercer lugar fue... ¡Hueva!

Así que finalmente, supimos que Hueva era... ¡Emilio Osorio!

