'¿Quién es la máscara?' 2021: personajes, investigadores, fecha de estreno y todo lo que debes saber sobre el reality de Las Estrellas

Después de un año de espera, finalmente regresó uno de los programas de concurso más espectaculares que se hayan visto en la televisión mexicana: '¿Quién es la máscara?'. El reality producido por Miguel Ángel Fox y basado en el exitoso show coreano 'King of Mask Singer' vuelve a las pantallas chicas para una tercera temporada llena de emoción y sorpresas.

Si aún no sabes qué esperar de ¿Quién es la máscara? 2021, aquí te dejamos todo lo que debes saber antes de dejarte conquistar gala a gala.

'¿Quién es la máscara?' 2021: los personajes

Sin duda alguna, uno de los elementos más importantes de '¿Quién es la máscara?' son sus personajes y en la edición de 2021 será muy difícil adivinar quiénes son los famosos que se esconden debajo de estas fantásticas botargas.

De una lista de 18 personajes diferentes destacan un irreverente brócoli, un elegante perro callejero, un exótico monstruo de las nieves y hasta un alegre jocho, quienes semana a semana nos harán preguntarnos qué famosos les dan vida.

Estos son los 18 personajes de '¿Quién es la máscara?' 2021:

Androide Apache Brócoli Búho Caperuza Caracol Carnívora Gitana Hormiga Hueva Jocho Leona Monstruo de las Nieves Perezoso Perro Callejero Sapo Sirena Zarigüeya

¿Quiénes son los investigadores de '¿Quién es la máscara?' 2021?

Afortunadamente el público de '¿Quién es la máscara?' no está solo en su misión por descubrir al famoso que se esconde debajo de cada uno de los personajes de show.

En esta ocasión, el panel de investigadores que intentan adivinar la identidad de los concursantes de '¿Quién es la máscara?' está conformado por tres viejos conocidos del programa y una nueva (y muy talentosa) invitada.

Carlos Rivera: El cantante y estrella de 'El rey león' hace una pausa en la promoción de su álbum 'Leyendas' para regresar a su tercera temporada en el exitoso programa dominical.

Juanpa Zurita: El influencer más grande del país regresa para conquistar los domingos, ahora en su papel como el investigador más joven del panel.

Mónica Huarte: El lugar que anteriormente ocupaba Consuelo Duval está más que cubierto con la presencia de la gran Mónica Huarte, actriz y cantante que se ha destacado por su importante aportación al teatro musical. A ella seguramente la has visto en la serie de comedia '40 y 20' o luciéndose en obras como 'Mentiras' y 'El curioso incidente del perro a la medianoche'.

Yuri: La jarocha más famosa del mundo vuelve a su tercera temporada en '¿Quién es la máscara?' lista para convertirse en una auténtica "descubridora" de famosos.

¿Quién es la máscara? 2021: conductor y coconductor

Omar Chaparro no regresará a la conducción de '¿Quién es la máscara?', pero eso no significa que su lugar estará abandonado por completo. De hecho, en su temporada de 2021, el programa ofrecerá al público no solo uno, sino dos conductores listos para guiarlos en cada emocionante gala.

Adrián Uribe: Tras aparecer en el panel de investigadores en las temporadas de 2019 y 2020, Adrián Uribe regresa este 2021 a '¿Quién es la máscara?' como su conductor principal. Sin el personaje de "El Vitor" -con el que ya encabezó '100 mexicanos dijieron' y 'Un minuto para ganar'-, Uribe demostrará su talento en la conducción.

Alan Estrada: El famoso actor, cantante y estrella de YouTube con su canal 'Alan por el mundo' se sumará a Adrián Uribe en la conducción del programa. Sin embargo, el talentoso mexicano no estará de planta en el foro, sino en backstage y en las cápsulas donde se dan las pistas para adivinar a los personajes detrás de las máscaras. El también exconcursante del show además será host de las plataformas digitales de '¿Quién es la máscara?', por lo que estamos seguros que sabrá moverse como pez en el agua... ¿o será como "Jalapeño" en el agua?

'¿Quién es la máscara?': fecha de estreno, horario de transmisión y streaming del show de 2021

'¿Quién es la máscara?' estrenará en Las Estrellas este 10 de octubre de 2021 a las 8:30 de la noche. El show emitirá una gala cada domingo a esa misma hora.

Si te perdiste de alguna de sus transmisiones, el programa estará disponible para verse a través de la página oficial de Las Estrellas.

