¿Quién es Gerardo Fernández, el hermano incómodo de Alejandro?

Para entender a Gerardo Fernández, la escritora Olga Wornat se remontó a la infancia de él y sus dos hermanos. En el libro ‘El último rey’, Wornat reconstruye el carácter de los hijos de Vicente, a quienes orgullosamente y con cariño les llama “Los tres potrillos”.

De Vicente Jr y Gerardo, dice: “No tenían empatía y por alguna razón, según el relato de amigos, entre ellos sobresalían los celos y el resentimiento . Cinco años después de Gerardo, nació Alejandro, y a los Tres potrillos se agregó Alejandra, hija de Gloria Abarca, una de las hermanas de Cuquita, que el matrimonio adoptó cuando tenía pocos meses”.

La situación es distinta en el caso de Vicente y Alejandro: “Entre Vicente y Alejandro existía (y existe) un cariño sólido y profundo, que contrastaba fuertemente con el vínculo conflictivo que el primogénito tenía con Gerardo”.

Olga Wornat ha contado su experiencia con cada uno de los Tres potrillos. De Vicente Jr. dice que tuvo un trata excelente y amable, de Alejandro, que no pudo entrevistarlo porque andaba de gira, y de Gerardo, que solo pudo hablarle por teléfono pero la trató “de muy mala manera”. “Si me hubiera tenido enfrente, me tira el teléfono”, dice.

Gerardo se ha hecho cargo de la mayor parte de las finanzas de la familia Fernández. Rara vez aparece en público. Incluso, cuando su padre estuvo hospitalizado antes de morir, sus hermanos solían llegar al hospital y se dejaban ver a la entrada o salida, pero Gerardo no.

De acuerdo con el relato de Olga Wornat, Gerardo no tiene una buena relación con la familia y los amigos lo nota.

Olga Wornat, autora de 'El último rey'

“Los que frecuentan a la dinastía y saben de las desaforadas trifulcas internas se preguntan qué le pasó a Gerardo, que terminó convertido en el polo opuesto de sus hermanos, quienes más allá de sus escándalos y excesos son personas nobles . ¿Cuándo fue que Gerardo se torció y se transformó en un ser dominado por la ignominia, la mentira y la vileza? ¿Por qué tanto odio hacia sus hermanos? ¿Por qué tanto afán por acumular dinero, quebrando reglas elementales de convivencia familiar?”.

Son preguntas sobre las que la escritora argentina arroja cierta luz en su libro, aunque obviamente la verdad absoluta queda al interior del rancho de Los Tres Potrillos.