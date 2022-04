Qué fue de Huaycoloro, el fiel camarógrafo de Laura Bozzo... Así luce 20 años después

Laura Bozzo volvió a la televisión en Imagen TV, pero la conocimos en México con su programa 'Laura en América', que desde hace 22 años inició en su natal Perú y que se transmitía por América Televisión.

En aquellas emisiones, era común que Laura mencionara a 'Huaycoloro', su carismático camarógrafo que le seguía el juego en vivo. Se trataba de Aparicio Napan Chumpitaz, quien presumía de la gran química que tenía con la presentadora, con quien trabajó hasta que ella se fue de su país.

En 2016, Laura visitó Perú, y se reencontró con su querido compañero. Fue tan emotivo el momento, que ambos se conmovieron hasta las lágrimas. MIRA EL SUCESO:

En aquella ocasión, Laura Bozzo contó la importancia de Aparicio en su vida: "Si tuviera a Huaycoloro allá (en México), sería otra mi vida. Lo quiero mucho, es parte del éxito, todo el equipo fue parte del éxito. Y nada como 'Laura en América'. No hay nadie como mi Huaycoloro".

El famoso Huaycoloro comentó, que a diferencia de los rumores de lo difícil que es trabajar con Laura, su experiencia fue distinta: "Era maravilloso. Parece que nos leíamos la mente. No había libreto, no había pauta. No había nada. Laura cualquier cosa que hablaba, yo estaba ahí y respondía, y seguíamos. Podíamos hablar de cualquier cosa".

Actualmente, a más de 20 años de que aparecía en 'Laura en América', Huaycoloro sigue trabajando en la televisión, en el Canal 11 RBC television en Lima, Perú.

En redes sociales presume a su familia.