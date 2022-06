Productora de 'Hoy' responde a las MENTIRAS de Gomita tras botar 'Las estrellas bailan en Hoy'

Aunque dijo que no recibía sueldo en 'Las estrellas bailan en Hoy' y que no podía hablar con la productora, Andrea Rodríguez revela la verdad. Por la puerta trasera salió Gomita de Las estrellas bailan en Hoy, botando sapos y culebras y atacando al programa que le dio la oportunidad de exhibir su talento en televisión nacional.

En un video que subió a su canal de YouTube, la artista se quejó del vestuario, de la comida, de la producción y de todo el sistema que rodea el exitoso reality show de Televisa. Por eso buscamos a la productora del matutino, Andrea Rodríguez, quien nos aclara las condiciones en las que la ahora influencer abandonó la competencia.

Habló mal del programa y de la producción en un video… Yo quedé muy sorprendida, porque habla de un evento al que se le obligó a ir, y eso no fue así. No se le obligó, se le invitó, fue el de Bécalos, y ahí estuvieron varios artistas para apoyar a las fundaciones. También dijo que no le dábamos desayuno a su asistente, pero creo que en ningún canal se le da de desayunar a la gente; yo que conozco y he trabajado en varias partes, a mí nunca me dieron de desayunar en ningún lado. Simplemente, el programa Hoy tiene esta prestación para los conductores y los talentos. Imaginen que nosotros tuviéramos que darle de desayunar a más de 200 personas al día, que son las que trabajan con nosotros. Sería muy complicado, entonces, creo está fuera de contexto. Se quejó de la ropa, pero existe un almacén de vestuario de Televisa y de ahí sacamos todo para el reality.

¿Te sentiste decepcionada? A estas alturas sólo le deseo que le vaya bien, que Dios la bendiga. Nosotros estamos muy contentos porque Miguel es un chavo increíble que merece estar en Las estrellas bailan en Hoy. Y me daba mucha pena porque yo lo convencí de que estuviera dentro del programa porque Gomita me pidió que lo buscara, ella quería que él fuera su pareja. Entonces tuvimos que hablar con Rosy Ocampo porque él está grabando la telenovela Vencer la ausencia.

Gomita también afirma que no le pagaban, ¿eso es verdad? Obviamente, todos cobran en Las estrellas bailan en Hoy. Claro, hasta ahora no se le ha pagado a nadie porque hay un proceso con los papeles, pero si ella dijo que no se le pagó, ya no se le pagará… Pero sí se le había asignado un sueldo, que yo lo hablé con ella, y quizá para ella no es dinero, pero sí era una buena cantidad.

Dijo que los jueces no le dieron importancia a su depresión... Cuando la contraté, jamás me habló de que tuviera un padecimiento. Cualquier persona que entra a un reality show sabe que va a ser juzgada, y esta no es la primera temporada, es la tercera. Los jueces están haciendo su trabajo, y cualquier persona que lea esta entrevista sabe que así son estos programas. Yo soy juzgada diariamente, el público me juzga con el rating.... Ojalá la vida no nos juzgara.

¿Te pidió algún permiso especial? Me pidió no ensayar los fines de semana. Yo accedí porque me prometió que los lunes ella regresaba. Por eso no bailaba los lunes, pero los viernes, cualquiera puede ser sentenciado y debe bailar.

“Hablaba con una pared”, así se expresó en su canal de YouTube, haciendo alusión a que no podía comunicarse contigo… ¡Perdón! Quien me conoce sabe que yo soy una productora de puertas abiertas, y si no pudo hablar conmigo es porque no quiso. El día que ella pidió hablarme yo le respondí. Yo llego muy temprano, los veo ensayar, estoy todo el tiempo ahí.

¿Si Gomita quisiera volver, aunque sea de invitada al programa, la aceptarías? La verdad es que a mí me gusta la gente comprometida, y las formas son muy importantes. O sea, la manera en la que hizo las cosas, a mí no me parecieron. Yo, con el e-mail, me había quedado muy tranquila y bien, pero ni siquiera me dio la cara. A mí quien me habló fue su representante, y luego me entero de todas estas situaciones por medio de un video. Si ella tenía mi teléfono y el tiempo para buscarme en la oficina, pudo arreglarlo todo. Y por el momento, yo no quisiera, y no considero que pudiera regresar conmigo.