Primeras palabras de Ferka tras ser eliminada de LCDLFM y lo que piensa de Sergio Mayer

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, resultó ser la tercera eliminada de La casa de los famosos México.

Odiada por muchos y amada por otros, la personalidad de Ferka fue explosión dentro del reality show durante tres semanas. Sergio Mayer fue su principal contrincante, quien incluso cuestionó la presencia de Ferka en el reality.

"Yo no venía con ninguna estrategia. Entré tan inocente y bruta, y no es que haya salido mal. Estoy de pie, muriendo como debe de ser, el 3 es mi número favorita. Estoy contenta afuera porque tampoco estaba contenta allá adentro", confesó Ferka .

"Hubo movimientos donde no estoy de acuerdo, y siempre voy a defender lo que siento. Que hagan lo que tengan que hacer allá adentro. Desde la primera semana traían una campaña de desprestigio, un rollo de llamarme manipuladora. Tenían miedo y se sentían inferiores, les molestó mi personalidad y manera de ser", insistió en el foro, junto a Galilea Montijo.



Sobre lo que habló Bárbara de ella, dijo que jamás ha sido desleal. "Bárbara habló pestes de mí porque se dejó manipular, está viendo donde pertenece y a final de cuentas, su boca fue su tumba, es una mujer volátil".

"De los demás, cuando salgan, ahí va a estar el verdadero castigo", añadió.

Sobre lo que le dijo Sergio Mayer en el posicionamiento, Ferka fue contundente:

"Mis primeras palabras al entrar, cuando tomé esa copa de champagne, lo dije: 'cada quien entrega lo que tiene', y ese señor no tiene nada bueno que entregar".

En un último contacto con los habitantes de La casa de los famosos, Ferka les dijo:

"A mi gente del cielo, amigos, échenle ganas, no se traicionen a sí mismos, busquen su paz: los quiero y me los llevo".



A Jorge Losa le dedicó: "Mi amor, te adoro, quiero que estés y seas fuerte, y ese corazón es el que te puede llevar a muchas cosas buenas, y lo mejor es que me tienes a mí, disfruta este viaje".



"Y a los demás, sepan que tienen orden, están trabajando como discípulos y les van a cortar la cabeza. Dejen a ese señor manipulador, dejen de servirle el plato caliente y vean por ustedes", anotó Ferka.

