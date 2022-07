"¡Póngase los pantalones!": Lola Cortés fulmina a Alexander Acha en 'La Academia'

Desde que empezó 'La Academia', Lola Cortés advirtió a Alexander Acha que se iría contra él si los alumnos no daban el ancho, así que este sábado 16 de julio explotó la bomba entre la juez y el director.

Tras la actuación de Cesia y Eduardo con música ranchera, Alexander Acha reaccionó luego de que Lola dijo que "de los maestros no esperaba nada". Además, minutos antes, Lola había dicho que le parecía "estúpido" que el director le impusiera voto de silencio a Santiago.

"No entiendo cómo funciona la crítica contigo, cuando lo hacen bien somos gente con valor aquí y cuando lo hacen mal ¿está bien que nos pelusees así? Yo te quisiera pedir que te ahorres esas palabras de 'estúpida'..."

"No quiero que te burles de este equipo docente", le recriminaba Alexander.

Así que Lola lo puso en su lugar: "Señor, entonces le pido a usted que no se burle de sus alumnos. Esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes, y usted no puede cargar con eso, eso es lo que más le duele. Es así, le duele. La culpa es de ustedes.

"Usted es el director, si algo está mal, me voy en contra de usted", sentenció. "Usted es el director, ellos no van a hablar. Yo le dije a usted, si esto no funciona bien, me voy en contra de usted. Lo que pasó esta noche con estos dos en especial, es culpa de ustedes completamente".

Pero Alexander respondió: "No todo, tenías que estar en los ensayos para poder decir eso".

Lola refutó: "¡¿A mí qué me importan los ensayos?! A mí me importa lo que pasa cuando yo pago un boleto, no el ensayo. Déjese de niñerías, póngase los pantalones y sea un director de una Academia... ¡De la cara por ellos! ¡Usted se está justificando y no está cargando con la culpa! Ellos lo echaron a perder porque no tuvieron la dirección correcta, eso es todo.

Alexander quiso defender su punto: "Para mí, y para todos (los maestros) ellos no lo echaron a perder y ustedes están exagerando con la crítica".

Así que Lolita lo fulminó al dirigirse a los alumnos: "Siento mucho chavos, por una semana consecutiva que tengan este director y estos maestros... Espero que les vaya bien".