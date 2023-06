Paul Stanley sufre la pérdida de un ser querido mientras está en LCDLFM: "Te voy a extrañar con todo mi corazón"

Paul Stanley sufre irreparable pérdida de un ser querido.







El querido conductor del programa 'Hoy', Paul Stanley, escribió un emotivo mensaje de despedida a su mascota Chester.

















"Mi CheChe te voy a extrañar con todo mi corazón. Gracias por todo el amor que nos regalaste. Tus hermanos, mamá y yo, somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos", escribieron en el Instagram de Paul Stanley, mientras el presentador está en 'La Casa de los Famosos México'.













Joely Bernal, novia de Paul Stanely, informó que tomó la decisión de dormir a su perro Chester debido a problemas graves de salud que enfrentaba debido a su edad.









"El día que tanto temía pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. Chester tenía casi 16 años (los cumplía el 30 de cctubre). Por su edad ya tenía problemas degenerativos: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y bajó mucho de peso".

















"Hoy dije; si veo que no come nada lo llevaré al veterinario, veo que me dicen y de ahí determinar que será la mejor decisión. Y pues sí; cuando todos los médicos me dijeron que ya de aquí iba a empeorar; con el corazón roto tuve que tomar la decisión de dormirlo y en 3 días tener sus cenizas en casa".





"Ya está más tranquilo y descansando en paz. Fue un gran perro; mi primer perro. Un compañero incondicional y bueno. Y siento que se fue feliz y tranquilo de todo lo que vivió con nosotros. No quise tomar esta decisión sola sin Paul, pero ya era hora. Lo recordaremos para siempre. Gracias a todos por su cariño incondicional para nuestro Chester", fueron las desgarradoras palabras que escribió la novia del integrante de 'LCDLFM'.













También puede interesarte:



Alex y Benny Ibarra honran el legado de sus papás con la mejor versión de 'Vaselina'

Irina Baeva revela cómo va con Gabriel Soto aunque sigan sin fecha para la boda