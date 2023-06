Paul Stanley deja en ridículo a La Jefa y le refresca la memoria a la producción de LCDLFM

Las terceras nominaciones en 'La casa de los famosos' estuvieran llenas de sorpresas y un castigo que quedó en ridículo.

Todo comenzó cuando La Jefa puso mano dura en la tercera gala de nominaciones de La casa de los famosos. Debido a que Paul Stanley y Ferka, así como Sergio Mayer y Poncho de Nigris, se pusieron de acuerdo para nominar a ciertas personas, La Jefa determinó eliminar sus votos en caso de que hicieran efectivos sus planes... Y así fue.

En el caso de Paul y Ferka, nominaron tal cual habían acordado, por lo que sus puntos se fueron a la basura.

Paul Stanley

2 puntos para Nicola

1 punto para Sergio

Sus motivos: ambos "por estrategia".

Ferka

2 puntos para Nicola

1 punto para Sergio

Sus motivos: "Porque la casa cada vez se pone más caliente. El Team infierno sigue dando duro, ya no se sabe en quién confiar, no me gusta cómo se están planteando las cosas".

En tanto, Sergio y Poncho sí nominaron a Jorge como habían adelantado, y por lo tanto, sus puntos fueron eliminados. Sin embargo, aunque habían dicho que nominarían a Raquel Bigorra, ambos apostaron por Ferka con 1 punto cada uno, que sí se sumó a la tabla de posiciones.

Sergio Mayer

2 puntos para Jorge

1 punto para Ferka

"Honestamente, no creo en esa historia con la que entraron, muy contradictora. Ya tuvieron 2 semanas para jugar con eso y me gustaría verlos confrontados a ver cómo reaccionan a nivel individual".

Poncho de Nigris

2 puntos para Jorge "porque creo que entraron en pareja y están jugando con nosotros y el público, estamos todos confundidos".

1 punto para Ferka "por lo mismo. De repente lloran, se encontentan, yo considero que están actuando, aparte están actuando en equipo".

Fue hasta la noche de este jueves, cuando La Jefa les avisó a los cuatro implicados sobre el castigo por incumplir una regla básica del juego: no hacer complot.

Sin embargo, inmediatamente después de salir del confesionario y procesar el regaño, Paul Stanley comentó que cómo era posible que no se pudiera hacer complot, cuando en los anuncios promocionales mencionaban que en La casa de los famosos habría complot.

Y es cierto. En la primera publicación de Instagram de la temporada mexicana, aún existe el anuncio donde La Jefa dice que en su casa "vivirá el complot".

Tras este castigo de La Jefa, queda claro que no se permite el complot, pero entonces eso contradice los primeros anuncios promocionales del proyecto.

