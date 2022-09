Participante de 'El Retador' manda a volar a Lupillo Rivera y exige que respeto

Lupillo Rivera defendió, hasta el final, a la concursante Karina Reyes en El retador, pero eso no le sirvió para llegar más allá con la joven de 26 años que le quitó a Dulce el trono en la disciplina de canto. Aunque se especuló que existía cierto favoritismo hacia la muchacha por parte del Toro del Corrido, es la misma Karina quien nos dice que se mantuvo en la competencia gracias a su talento y no a los atributos físicos que volvieron loco al hermano de Jenni Rivera.

De hecho, en entrevista con TVyNovelas, la chica, desde el foro donde se graba el programa de Televisa, asegura que no está buscando hombres y que no le aceptaría una salida a Lupillo, quien quedó rebotado luego de que la joven se despidiera del proyecto.

¿Cómo viviste todo lo que sucedió contigo en este reality show? Es una experiencia muy diferente, llena de emociones; creo que he tenido muchos logros, pero algo que nunca me imaginé es llegar a chismes, ya ves todo lo que se dijo por ahí, pero entiendo que es parte del show. Sin embargo, considero que lo más importante es lo que he aprendido de cada uno de los artistas que han estado en el escenario; estoy muy agradecida, ya que jamás me imaginé enfrentarme a personas con tanta trayectoria.

¿Qué fue lo más difícil de sobrellevar? La crítica. Tienes que estar fuerte para enfrentar todo lo que viene porque, obviamente, vienen críticas del jurado, pero esas no son las más fuertes. Las más duras son las del público, porque te empiezan a bombardear duro en las redes. A mí, incluso, me han mandado mensajes directamente, mensajes agresivos de gente que ha sido grosera, pero yo prefiero tomar lo mejor, de la gente que me apoya y está conmigo.

¿Sientes que sí hubo un favoritismo hacia ti por parte de Lupillo? La gente decía que había un favoritismo, pero no lo vi así. Él sabe apreciar el talento, y creo que no fue el único juez que votó por mí, entonces, la decisión no es sólo de Lupillo, hay otros más en el panel como para que digan que por él me quedé esa semana.

¿Te lo llegaste a encontrar tras bambalinas? ¿Platicó contigo? Lo llegué a ver por los pasillos, pero sólo de pasada. En ningún momento me acerqué, ni él se acercó a platicar conmigo. O sea, no hay, ni siquiera, una amistad.

¿Tampoco te pidió el teléfono? No, hasta ahí no llegó. Es una relación profesional, y yo no vine a este programa a buscar novio, vine a demostrar mi talento, a crecer como persona y como artista, porque yo sé que me ayuda mucho este reality, pero hay que seguir tocando puertas. O sea, esto no me va a hacer famosa siempre ni me va a hacer sobresalir, no me hará millonaria. Creo que siempre hay que seguir tocando puertas y esforzándose por lograr lo que uno quiere.

“ACEPTARÍA UNA SALIDA SI SE TRATARA DE TRABAJO”

Si Lupillo te invitara a salir, ¿aceptarías? Si es algo profesional, sí. Es decir, si se tratara de abrir un concierto, de una presentación, sí, porque ahorita, lo que menos necesito es un novio. Creo que tengo que enfocarme en mi carrera por mi hijo, Damián, de un año y medio, para que tenga un futuro asegurado; él es el único hombre en mi vida.

El Mimoso salió molesto del programa, y dijo que si era cuestión de calificar las pompas, él hubiera ido de otra manera… Yo tampoco vine al programa a mostrar la pompa ni a ser la más bella, porque gente bonita hay mucha; ahora, gente con talento y que tenga todos esos complementos, es más difícil. Sé que no es una competencia, pero lo más importante es demostrarme a mí misma que sí puedo. No tengo que demostrarle a la gente quién soy, el reto es personal.

¿Con Dulce pudiste conversar después? Sí, ella me dijo que podía apoyarme, que podía ser mi coach. Entonces, terminando este proyecto la voy a buscar porque sí me gustaría que me ayudara.

¿Pensaste perder cuando se enfrentaron en el escenario? Sí, tuve miedo, porque he hecho muchos sacrificios, como levantarme todos los días a las 6 de la mañana para ensayar, el no ver a mi hijo… ¿Desde qué edad cantas? Yo empecé a trabajar como cantante desde los 15 años, que fue cuando me comenzaron a pagar en restaurantes y locales a los que me acompañaban mis padres. Desde ese entonces me he ganado la vida así.

Sigue el chisme:

Canelo triunfa en Las Vegas, así es el cinturón que ganó

Enrique Iglesias besa a una mujer y genera polémica

La terrible discusión de la reina Isabel II y Carlos tras la muerte de Diana