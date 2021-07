'Papá soltero' volverá 25 años después y César Costa participó en el piloto

Tras 27 años de haber finalizado las transmisiones del programa icónico Papá soltero, la Fábrica de Sueños alista la continuación de este proyecto que lanzara al estrellato a Edith Márquez y Gerardo y Luis Mario Quiroz, acompañados del querido César Costa.

En entrevista con TVyNovelas, Gerardo Quiroz, quien recientemente celebró 30 años como productor, nos da detalles del proyecto que llevará por nombre Soltero 25 años después. Además, nos habla acerca de su escuela ProArt, la cual inició un curso de verano abierto a todo el público.

¿Te gustaría regresar a la actuación? "Últimamente he regresado de manera casual; acabo de grabar feliz de la vida en Esta historia me suena para la nueva temporada, me sentí muy bien, y también meses antes en el piloto de Soltero 25 años después, que estoy produciendo al lado de César Costa.

"Volví a interpretar el personaje de Miguel que durante toda mi adolescencia y parte de mi juventud hice en Papá soltero, entonces, claro que estoy de regreso (en la actuación) como un complemento.

¿Cuándo saldrá al aire? "Estamos en la parte jurídica con Televisa para que salga en la televisión abierta, y seguramente las próximas semanas tendremos noticias.

¿El regreso será por Televisa? "Es casi un hecho, por ahorita ese es el plan.

¿Por qué te especializaste como productor de teatro? "He producido series de televisión, pero cuando empecé a producir teatro, en 1991, tuve que ir de menos a más hasta llegar a los grandes formatos como son las puestas en escena musicales, ahí fue donde me enamoré, porque tienen un estilo muy humano; me gusta mucho la música en vivo, los personajes que expresan su criterio y su sentir a través de la música, del cuerpo, la coreografía, y me atrapó.

Háblanos del curso de actuación que estás impartiendo en tu escuela… "Tenemos grupos de niños, de adolescentes y de adultos; en el caso de los niños son de cinco años en adelante, se les dan clases de actuación, danza teatral, canto, jazz, hasta de ballet, y en algunos casos, de acrobacia. Luego tenemos uno para adultos donde vamos a montar Sueños en Broadway, primero en línea, y cuando esté el semáforo epidemiológico en verde lo vamos a montar presencial.

¿Qué maestros imparten las clases? "Está el director de escena de Cats, Jaime Rojas; el coach vocal de Fiebre de sábado por la noche, Hugo Robles; Jonatan Kent (coreógrafo argentino)... La verdad es que tenemos a unos maestros impresionantemente capacitados, tanto en la parte pedagógica como en la artística; el curso de verano ya tiene 17 años, fue fundado por su servidor al lado en aquel entonces de la actriz Maru Dueñas (q.e.p.d.).

¿Qué famosos han estudiado en tu escuela? "En el caso de Danna Paola, aunque ella ya trabajaba en televisión, no había hecho nada de teatro; Aislinn Derbez también estuvo en nuestra escuela, y muchos otros alumnos que no solamente han incursionado en el teatro, sino también en el doblaje. Hemos egresado a más de tres mil alumnos en estos 17 años en distintas especialidades, y más allá de que te dediques profesionalmente o no, las artes escénicas te dan aplomo, sustento como ser humano y te vuelven más analítico; hay alumnos que llegan a curso de verano y ya no se van jamás de ProArt.

