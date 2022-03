Olga Wornat revela amenazas de Gerardo Fernández; “yo no le tengo miedo”, dice

“Yo no te tengo miedo”, es el mensaje que la escritora Olga Wornat manda a Gerardo Fernández, uno de los hijos de Vicente Fernández.

La autora está en México por el estreno de la serie “El último rey. El hijo del pueblo”, producida por TelevisaUnivision con base en el libro del mismo nombre escrito por Wornat.

Pablo Montero y Olga Wornat

“Lo que quiero es que aparezca Gerardo, no quiero amenazas subliminales, él me ha enviado mensajes por todos lado, pues aquí estoy”, dijo la escritora argentina en una entrevista con Jorge Poza en Radio Fórmula.

El libro de Wornat narra episodios y detalles poco conocidos en la vida de Vicente Fernández, como el caso de secuestro que sufrió Vicente Jr.

“Es la primera vez que se narra con tanto detalle lo que pasó en el secuestro”, dijo la escritora.

Respecto a Gerardo, contó que la vez que habló con él por teléfono, la trató “de muy mala manera”.

“Él no manda nada por escrito, te insulta y te maltrata y tuve la prueba porque lo hizo conmigo y me lo contaron periodistas que lo conocían. Gerardo es de cuidado pero yo no le tengo miedo a nada”.

Wornat contó que los mensajes que le llegan del hijo de Chente es por medio de otras personas: “Manda decir: ‘Gerardo dice que te va a demandar’. Yo digo: que me demanda pero que lo diga, que aparezca de frente”..