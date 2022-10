"Nunca imaginé ser actor porque en México los actores son blancos": Tenoch Huerta

Marvel lanzó el segundo tráiler de Black Panther: Wakanda Forever”, la mañana de este lunes, antes del estreno de la película el 11 de noviembre. En este pudimos ver de nuevo al mexicano Tenoch Huerta, quien dará vida a Namor, el antihéroe de la última entrega de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Desde el anuncio de la participación estelar de Tenoch Huerta en la nueva película de Black Panther surgieron acusaciones sobre la supuesta inclusión forzada en el UCM, y comentarios clasistas y racistas hacia el actor y la actriz Mabel Cadena.

Al respecto, Huerta ha respondido a las voces que se han lanzado contra su personaje y su persona, en una entrevista realizada por la revista estadounidense Variety.

“Fue sorprendente, nunca imaginé ser actor porque en México los actores son blancos, no de piel morena. Pero entonces, esto pasó y me convertí en actor, trabajo en múltiples series y películas, ahora estoy aquí, en este mundo, con este director, en este proyecto”, dijo en un video compartido por la publicación.

Huerta defendió su participación en la película, así como la inclusión de más latinos en producciones internacionales. Hay que recordar que durante la Comic-Con también habló sobre la inclusión en el cine, y desde hace varios años forma parte del grupo de activistas de Poder Prieto.

“Es genial porque es natural, tú puedes sentir que no está forzado, no es como la gente que insiste en decir ‘Esto es inclusión forzada’, ‘Lo están forzando’, no es verdad, es normal, es hermoso y es natural. Estoy muy feliz de estar aquí”, afirmó.

Ahora sabemos que, manteniéndose fiel a los cómics, Namor, su personaje, podrá volar con sus pies alados. En el nuevo trailer, M'Baku revela que los atlantes llaman a Namor "K'uk'ulkan, el dios de la serpiente emplumada"- lo que confirma las ráicesmexicanas del personaje- y que matarlo sería "arriesgarse a una guerra eterna".