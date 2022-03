"Nos agarramos a llorar"; así recordaba Chente el secuestro de su hijo, que se narra en 'El último rey'

El secuestro de Vicente Fernández Jr. fue la historia central del capítulo de estreno de la bioserie 'El último rey. El hijo del pueblo', que se transmite por Las Estrellas.

La periodista y escritora Olga Wornat, autora del libro en el que se basa la serie de TelevisaUnivision, dijo este mismo lunes que este episodio de la vida de Chente fue el que más trabajo le costó investigar.

En la serie se ve cómo Vicente Jr. es secuestrado mientras maneja su camioneta, un evento que el propio hijo de Vicente Fernández narró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. "Iba de camino de mi casa al rancho. Fue algo que pasó, fue un trayecto de 120 días, un mal globalizado que me tocó vivir pero que no solamente es en México".

El Charro de Huentitán, en otra entrevista con Adela Micha, también recordó cómo fue el secuestro a partir de que recibió la llamada de los secuestradores.

"Inmediatamente le llamé a mi hijo Gerardo. Él me dijo: papá, sí secuestraron a Vicente. Yo le dije: "Y..." Me dice: piden cinco millones. "Pues dáselos". Él me dice: pero 5 millones de dólares".

El cantante cuenta la manera en que fue liberado:

"En la noche me hablan los veladores por el interfon, le dicen a Cuca, 'señora que uno de los potrillos de los que más quiere don Vicente anda como con cólicos ¿no sería bueno hablarle al veterinario?'".

Doña Cuquita fue con el recado para su marido: "que un potrillo anda mal, que si le hablas al veterinario".

Pero Chente se dio cuenta que no hablaban de un caballo: "Yo dije: vieja, no es un Potrillo es nuestro Potrillo. Bajé y efectivamente, traía una barba hasta acá, nos agarramos llorando y lo único que le dije es 'no vayas a pensar que no quería pagar lo que me pedían'".



El relato de Vicente termina con un halago para su hijo, quien, contó en esa entrevista, en cuanto se subió a un caballo y pudo tomar la rienda con tres dedos (los secuestradores le cortaron dos) olvidó todo el trauma y gritó: "Sí se puede".