¿No recibiste tu credencial de reportero Bizbirije? Plutarco Haza se deslinda y revela el por qué

“Debe haber por ahí un chavo o un señorcito sicópata persiguiéndome, buscándome por todos lados, porque han de pensar que yo fui el culpable”, dice Plutarco Haza, en tono de broma, al reconocer que mucha gente le ha reclamado que nunca le llegó su credencial de reportero de Bizbirije.

“Bizbirije” fue el programa que detonó el boom de la televisión infantil en Canal Once. Su primera emisión fue en noviembre de 1996 y permaneció al aire durante 14 años: se trataba de un noticiero infantil en el que los niños eran los reporteros, de modo que en cada emisión se invitaba a los televidentes a mandar una solicitud para convertirse en un “reportero bizbirije”.

En una entrevista para EXA FM, Plutarco Haza (quien era el jefe de información de "Bizbirije") explica que el no tuvo la culpa de que las credenciales no le llegaran a los niños.

“Con las llamadas que recibíamos se bloqueaban todos los teléfonos del Politécnico Nacional. Obviamente todo estaba hecho para mandar 20 credenciales, 50 credenciales, pero teníamos miles y miles de niños que querían ser reporteros”.

Plutarco Haza apenas estuvo un año como conductor de Bizbirije pero fue el que más se quedó en la mente de los niños porque construyó un personaje peculiar que era mitad investigador privado y mitad periodista, lo que lo hacía muy divertido para los niños.

"Yo no soy conductor, entonces me hice un personaje, Alex, y di rienda suelta. Estuve un año, creo que fui el conductor que menos tiempo estuvo, pero fue tal el impacto que hasta la fecha todo mundo me dice Bizbirije por todos lados”.

De modo que la razón por la que no todos los niños pudieron tener su credencial de reportero bizbirije es porque la producción fue rebasada por las solicitudes.

"La realidad es que ese programa era en Canal Once cuando Canal Once no lo veía casi nadie. De repente se volvió un fenómeno y Canal Once no tenía la capacidad para lo que se volvió”.