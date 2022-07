"No me queda el saco": Andrea Legarreta responde sobre supuesto maltrato a Fernando del Solar

"A mí el saco de los malos tratos o alguna situación que quizá fue lo motivó para que él saliera, ese saco no me queda a mí", sentenció Andrea Legarreta cuando le preguntaron sobre los rumores de que ella, Galilea Montijo y el elenco de 'Hoy' no trataron bien a Fernando del Solar cuando estuvo en el programa.

Así lo contó Andrea en entrevista con la prensa afuera de Televisa: "Fue poco tiempo, llegó muy entusiasta, con esa sonrisa y ganas de estar. A mí me sorprendió mucho su partida. Le dije 'Fer, piénsalo, a lo mejor es cuestión de que te adaptes'... Pero bueno, te puedo decir que el tiempo que yo lo conocí me marcó, y a todos. Nos marcó de una forma linda, llegó con una buena actitud.

Andrea Legarreta también confirmó que no tiene una mistad con Ingrid Coronado, pero sí la conoce de hace mucho tiempo. "No he tenido ningún acercamiento con ella en estos días", dijo.

"Eso pasa siempre, lo que tendría entender el público es que al final somos seres humanos que chambeamos y somos colegas aunque trabajemos en un mismo horario o que haya competencia", dijo sobre la creencia del público de que los conductores de ambas televisoras no se llevan bien.

"He visto comentarios de que: 'Es que ustedes no lo trataban bien'... Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco. Tengo la certeza del trato que yo le di, el rato que compartimos, que insisto fue poco, yo no hubiera posteado algo a manera de homenaje para él, con lo que le escribí, si sintiera algún malestar o remordimiento", insistió a la cámara de Eden Dorantes.

"A la fecha, nos seguíamos en nuestras redes, nos comentábamos algo, le escribí deseándole lo mejor. A mí, ese saco, no me quedó".

E insistió: "Él no está para que le pregunten específicamente por mí, por el trato que yo le di. Lo que sí, hay muchos compañeros que sí pueden hablar, que han entrado al programa y, a pesar de muchas cosas, de mucha tierra que quieran tirar, ellos pueden hablar por ellos, como nuevos del programa, cuál es el trato que yo les he dado”, explicó la artista. "Tú puedes hablar con Marisol González, con Cynthia Urías, con Sandarti, con Mauricio Mancera que ahora es uno de mis mejores amigos. Es muy fácil tratar de señalar a alguien, buscar un villano donde no siempre tiene que haber villanos.

"En mi caso, lo que publiqué, lo hice de corazón. Lo que escribí es real", refiriéndose a esta publicación: