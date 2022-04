Nino Canún celebra 6 años de 'Cuéntamelo ya!' con sus 11 conductoras

Cuando Nino Canún comenzó, en abril de 2016, a producir Cuéntamelo ya!, lejos estaba de imaginar que pasarían tantos años al aire, pues al principio tuvo que enfrentar muchos obstáculos que luego superó aprendiendo la lección. Ahora el programa se consolida con 11 conductoras que cada mediodía conquistan a la audiencia de las estrellas con las mejores notas del espectáculo y el entretenimiento.

Desde el Foro 3 de Televisa San Ángel, el productor revela a TVyNovelas cuál ha sido la clave para mantener el interés de los televidentes y de qué forma logra la paz entre tantas mujeres.

¿Con cuántas satisfacciones llegas a este sexto aniversario? Con muchísima satisfacción, con orgullo, entusiasmo, ganas, y al mismo tiempo, con esa emoción de estar preparando lo que viene.

¿Cómo ves el futuro del programa? Al final del camino, muchos de estos programas, principalmente los de revista, su evolución se basa en las temporalidades y lo que va pasando en el día a día, o sea, es como una bola de nieve, entonces tienes que saberla manejar. Por eso veo que el programa maduró en estos seis años, y la meta es hacerlo crecer mucho más. Ya pueden ver que tenemos 11 conductoras; al principio eran cuatro, pero por una necesidad de pandemia se llegó a este número. Eso también lo agradece el público, porque estamos refrescando la pantalla. Por el momento seguiremos con esta línea y nos iremos adecuando a los cambios que se vayan presentando.

¿Ha sido complicado desafiar a la pandemia o a los cambios que, inevitablemente, llegan con el tiempo? Hay momentos que han sido muy difíciles, por ejemplo, cuando nos cambiaban de horario se movía la audiencia, eso nos afectaba. En el Mundial de Futbol del 2018 nos descansaron durante toda esa temporada, y también nos dio miedo no regresar. Fue preocupante para nosotros, pero son cosas que vamos superando y toreando.

¿Cuál fue ese momento que terminó de despuntar al programa? Cuando arrancamos el programa teníamos nuestros altibajos, y lo que nos ayudó a posicionarnos fue la muerte de Juan Gabriel. Ahí hicimos clic con la audiencia, porque luego de Hoy veníamos nosotros y la gente quería que siguiera la transmisión. Creo que fueron como 10 días de horas extras, y eso nos ayudó a posicionarnos.

¿Piensas refrescar el contenido con nuevas secciones? A mí nunca me gusta hacer cambios radicales. Normalmente vamos viendo, según las audiencias, qué secciones van funcionando y cuáles son las notas que más gustan al público, así que los ajustes los hacemos diario.

¿Es Cuéntamelo ya! lo más sólido que has hecho en tu carrera? Sí, y lo de mayor tiempo definitivamente. Al final del camino, es una creación propia, porque he trabajado en otros programas como Hoy, pero no lo inventé yo. También hice Al sabor del chef, pero ese sólo duró cuatro años.

¿Cómo surgió la idea de este concepto? Yo trabajo mejor bajo presión, y cuando me habló mi jefe para pedirme un programa con ciertas características, me hizo crearlo de inmediato con todo mi conocimiento y experiencia. Yo no tenía nada, y mi primera presentación ni siquiera fue en computadora, la hice hablada. A ellos les encantó y me lo aprobaron sin la necesidad de presentar un piloto. Desde ese día, hasta la salida al aire, nos tardamos un mes, cuando, por lo general, esos procesos son largos.

¿Cómo ha sido batallar con 11 personalidades distintas? Bueno, es que no sólo las conductoras son mujeres, todas las coordinadoras del programa también. Entonces ya las conozco, ya sé cuándo vienen de malas, cuándo les puedo decir algo o cuándo no. Eso lo vamos sintiendo.

¿No hay roces entre ellas? Sí ha llegado a haberlos, pero son ligeros. Quizás una se encima en la nota de la otra, pero son muy cordiales y respetan mucho sus tiempos y sus espacios.