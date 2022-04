Ninel Conde sacrificó TODO para transformarse en Bad Bunny y este es el resultado

Ninel Conde logró sorprender al público con su imitación de Bad Bunny, que le costó sacrificar toda su imagen. En el olvido quedaron sus curvas, su rostro y el pelo que la caracteriza, pues apareció en 'Tu cara me suena' igualita al Conejo malo.

Se trató de un gran reto para El Bombón Asesino, pues tuvo que estudiar al cantante y hasta acudió a uno de sus conciertos en Miami, desde donde se graba el programa que se transmite en TelevisaUnivision.

"Es estudiar todos sus ademanes, sus movimientos. Tienes que estudiar cómo habla; además me tocó un trapeo, una letra bien extensa, la canción me costó trabajo aprenderla. Son tantas cosas, pero es una experiencia que no voy a olvidar y me ayuda a crecer como artista", dijo la cantante en entrevista con Maxine Woodside.

"Es una maestría en este negocio", agregó Ninel sobre su experiencia en 'Tu cara me suena'.

La cantante mostró más imágenes de su transformación radical.

"Entre los nervios, la adrenalina, sudé demasiado. Pero en el momento no lo sientes. Es una sola oportunidad de hacer el número, días antes puedes ensayar, pero el domingo es una sola oportunidad.

"Nos tardamos 3 horas en la caracterización, para esconder todo lo que El Bombón Asesino tiene, por delante y por detrás", bromeó Ninel con Maxine Woodside.