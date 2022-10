'Nacasia' y 'Nacaranda' vuelven 15 años después y prometen maravillas con 'Tal para cual'

Después de 15 años, Nacasia y Nacaranda, personajes que consagraron en la comedia a Lorena de la Garza y Consuelo Duval, respectivamente, regresan a la televisión de la mano del productor Reynaldo López en el programa Tal para cual, que se estrena el jueves 13 de octubre por las estrellas, al terminar el noticiero de Denise Maerker.

El creador de grandes éxitos como La parodia le apuesta al humor blanco, recreando divertidas situaciones en el universo de Nacotitlán, donde transcurre la trama de esta esperada comedia. Desde su oficina en Televisa San Ángel, Reynaldo López nos adelanta detalles de este lanzamiento que le ha reportado muchas satisfacciones profesionales.

“SON PERSONAJES ENTRAÑABLES Y QUERIDOS POR EL PÚBLICO”

¿De qué se trata Tal para cual? Es un sitcom que llamamos spin-off, porque sale de La hora pico con los personajes de Nacaranda (Consuelo Duval) y Nacasia (Lorena de la Garza). Todo se lleva a cabo en su barrio: Nacotitlán, universo de estos divertidos personajes que conocemos desde hace 20 años. Ahora son las aventuras de ellas dos; vamos a ver cómo se ganan la vida, porque son mujeres emprendedoras, siempre buscan vender cosas a través de catálogo o de cualquier medio para salir adelante. Eso sí, siempre de forma lícita; son muy trabajadoras, pero veremos sus peripecias a partir de las torpezas propias de su ignorancia.

El último episodio de La hora pico fue en septiembre de 2007, ¿te habías quedado con la espinita de continuar el proyecto? Un poco. Por aquellas épocas, más o menos, presentamos un proyecto para continuar con ellas, pero no hubo los espacios. Ahora, lo pidió la empresa; a una ejecutiva se le ocurrió, nos lo pidió y con mucho gusto lo desarrollamos. Claro, son personajes entrañables, queridos por el público, muy queridos por nosotros, pero además son mujeres sumamente queridas. Consuelo Duval y Lorena de la Garza están brutales, sensacionales; trabajar con ellas fue delicioso, increíble. Estamos contentos con el resultado porque fue muy positivo; para ser una primera temporada, parece que nunca se hubieran ido del aire.; ellas estaban como pez en el agua.

Entonces son personajes que todavía tienen mucho que dar en la pantalla... Tienen muchísimo que dar. Pienso que tenemos programa para muchas temporadas; obviamente dependerá del público y de la aceptación que tenga en los televidentes.

Cuando regresaste al set con ellas, ¿sentiste que el tiempo no pasó? Pasaron 15 años, entonces ellas evolucionaron, evolucionamos todos, el mundo ha evolucionado. En aquellas épocas no había teléfonos celulares, y si los había, apenas empezaban los Smartphone en el año 2007. Siento que es un mundo muy diferente, se integran la tecnología, las redes sociales... Ellas ya no consultan el “dipcionario”, ahora se van por la Naquipedia.

¿Se maneja el mismo vocabulario o tienes restricciones? Hay muchos cambios; insisto, el mundo ha cambiado. Hay palabras que ya no utilizamos, hay otras que usamos mucho. El programa está escrito en el 2022, de manera que el mundo en el que ellas viven también, aunque es un mundo de ficción. Aclaro: es una programa de comedia fársica porque suceden cosas inverosímiles, no es realista, por eso el lenguaje que verán va acorde con el día de hoy, pero sí está exagerado.

¿Tendrán más personajes de La hora pico y algunos nuevos? Hay otros personajes que son parte del universo de Nacotitlán, como El Costeño, El Indio Brayan, Poliester y El Molusco, interpretados por Gustavo Mungía. También está la mamá de Nacaranda (Maribel Fernández “La Pelangocha”), van a ver a Doña Nacorita y pensarán que esta mujer la ha interpretado toda la vida, lo hace sensacional, está en el tono exacto. Aquí también veremos a la sobrina, Nacol, interpretada por Nicole Vale, así como el hijo adoptivo de Nacaranda, interpretado por David Salomón, un pequeño de seis años muy divertido.

¿Y los galanes invitados? En cada capítulo habrá actores invitados; en el primero nos acompañó Gabriel Soto, por ejemplo. También estarán Emmanuel Palomares, Lalo España, Paul Stanley, Carlos Bonavides y José Eduardo Derbez.

¿Tienes pensado cómo será la continuidad en caso de una segunda temporada? Siempre se esperan los resultados de la audiencia, pero confío en que le va a gustar mucho a la gente.

Tú que has hecho tantos programas de este tipo, ¿cómo ves el tratamiento que se le da actualmente a la comedia en televisión? A mí me gusta; lo que no me agrada son las malas palabras, las groserías, pero me parece que ahorita hay muy buena comedia. Lo que sí me parece es que el horario es muy tarde; me quejo de que se transmita a las 11 de la noche, porque la comedia sería mejor y más accesible para toda la familia a las 10. Pienso que la comedia une a diferentes generaciones, le llega a los jóvenes y a los adultos por igual.

¿Hay figuras emergentes que puedan dar la cara por la comedia en los próximos años? Creo que hay pocas figuras nuevas, estamos echando mano de grandes figuras consagradas, aunque en este programa estamos apoyando a artistas de menor edad. Siento que tenemos que hacerlo, debemos preparar los elencos del futuro.

¿Qué te aportan, por ejemplo, una Consuelo Duval o una Lorena de la Garza en el set? Es increíble trabajar con ellas. Imagínate que vuelven al mismo personaje 15 años después y ahora son mejores actrices; siempre fueron profesionales, pero ahora lo hacen mejor. A mí me emociona mucho verlas actuando en el programa, porque además de ser el productor, me siento fan de estas mujeres.

