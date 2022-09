"Muchos dicen que no tuve infancia": Nicole Reyes recuerda su paso por Pequeños Gigantes

Nicole Reyes dejó una huella en la televisión infantil por su participación en Pequeños Gigantes, donde se coronó como campeona del Club de la comedia.

Su personaje de la Doctora Cosquilla, por ejemplo, le practicó un ultrasonido a Galilea Montijo como parte del programa.

"Ahora que ya tengo 21 años, varias veces me he encontrado a Galilea en el programa 'Hoy' y le digo: yo te hice un utrasonido y hasta vaticiné que sería niño'. Y ella me recuerda con cariño y me dice: ¡claro, tú eres la doctora cosquillas".

Nicole Reyes también participó en "El show de los peques", que fue un reality también de talento infantil posterior a "Pequeños Gigantes".

"Me acuerdo que ahí hice varios sketches con Eugenio Derbez. De hecho, ahora que fue la pandemia, Eugenio lanzó en Tik tok una convocatoria para adoptar 'hijos digitales' y entonces yo lo contacté y me dijo que le daba mucho gusto ver cómo he crecido. Ha sido muy padre ver las cosas que voy cosechando".

Con estos dos realities, es evidente que una gran parte de la infancia de Nicole sucedió entre foros de televisión.

"Muchos dicen: 'es que no tuvieron infancia porque estuvieron un reality pero te juro que fue lo mejor de mi infancia... es decir, sí recuerdo que estaba un reality pero no me caía el veinte de qué artistas cantaban y actuaban conmigo. Ahora que lo veo, digo: oh my god, estuve con tanto artista importante... yo me la pasé padrísimo porque era como si jugara 24/7".

Actualmente, Nicole Reyes busca hacerse un camino en el mundo de las telenovelas, en el que debuta con su personaje de Matilde, en "Vencer la ausencia".

"Yo soy seguidora de la saga de los "Venceres" y de hecho hice casting dos veces anteriores para estar alguno de ellos. Hasta ahora no se había dado pero finalmente lo conseguí".

Nicole Reyes cuenta que las grabaciones han sido mejor de lo que se imaginaba. "Yo tenía mis expectativas altísimas porque realmente era un sueño para mí estar en la telenovela. Al llegar, me di cuenta de que todos los compañeros formamos un gran equipo".