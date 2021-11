Mónica Huarte nos confiesa por qué se la pasa llorando en '¿Quién es la máscara?'

Ya no es sólo Yuri la que llora como niña en cada transmisión de ¿Quién es la máscara?, ahora la acompaña Mónica Huarte, la investigadora que llegó al panel para contagiarlos con su sensibilidad a flor de piel. La actriz, con una extensa carrera de 25 años en los medios, no ha podido contener el llanto ante las historias de las celebridades que esconden su identidad detrás de coloridos personajes que se han robado su corazón.

Los domingos ella intenta descubrir a los participantes, pero en entrevista con TVyNovelas, admite que Carlos Rivera es una especie de Wikipedia que conoce a “medio mundo”.

¿Cómo te recibieron tus compañeros? ¡No manches! Esto ha sido un sueño hecho realidad; Yuri fue la primera que me recibió, y lo hizo de una forma muy amorosa, hasta me dio algunos tips, me dijo que fuera yo, que me divirtiera y que todos iban a estar conmigo. Fue una reina, y luego Juanpa, que es un príncipe, un divino, hizo lo mismo. Yo ya conocía a Carlos, entonces, con él sentía mucha confianza.

¿Qué tan buena investigadora crees que eres? Siento que sí soy mejor de lo que pensé, porque al principio creía que apenas adivinaría uno solo, pero he visto que sí le puedo atinar y que mi instinto no está tan equivocado.

¿Cómo es que te seleccionaron para integrarte al panel? Estaba grabando 40 y 20, tenía siete llamadas perdidas de Televisa; pensaba que me estaban buscando para un personaje, y cuando contesté me dicen que me querían de investigadora en ¿Quién es la máscara? Eso me puso muy feliz, todo mi cuerpo dijo: “Sí, sí quiero”.

¿No te lo esperabas? ¡Para nada! Jamás en la vida. Es que yo hago cine y teatro más que televisión. Pero creo que es perfecto que yo esté aquí.

¿Qué fue lo que vio Miguel Ángel Fox en ti para darte la oportunidad? Yo creo que fue mi energía, que es muy vital; además, me la he pasado llorando en todos los programas.

Dice Yuri que se ha conectado muy bien contigo porque eres muy sensible, ¿qué te hace llorar tanto en el programa? Es que todo me conmueve, estoy a flor de piel desde la pandemia, y porque me enternecen las historias de los personajes, o sea, hubo una que contó que había cuidado a alguien en el hospital y me fui en llanto, luego otra dijo que había perdido a familiares en la pandemia (María del Sol), y resulta imposible no conmoverse, más yo, que tengo corazón de pollo.

De los personajes, ¿cuál es tu favorito? Sin duda, es Apache, adentro hay una persona con alma de niño y me pongo de buenas cada vez que sale al escenario, porque su energía es luz, es alguien talentosísimo que canta espectacular, baila brutal.

¿Qué te ha sorprendido de las otras celebridades? Monstruo de las nieves (María del Sol) fue de mis favoritas; con Carnívora no podía creer que estuviera en el programa porque soy su fan; también me sorprendió que Perezoso aceptara el proyecto.

¿Consideras que este es tu mayor reto en televisión? Por supuesto. Yo soy actriz y siempre estoy bajo un personaje, pero esta que ven en el programa es Mónica Huarte, tal cual, es otra cosa, otro mundo, me hace sentir más vulnerable.

¿Es también una forma de que el público te conozca y le llegues de otra manera? Sí. O sea, quizá no sepan que soy tan sensible porque eso no lo muestro tanto. Es que hago personajes muy divertidos, y aquí me ven llorando por todo.

¿Cuántos años sumas en el medio del entretenimiento? Ya son 25 años. Justo en 1996 comencé como actriz.

¿Cómo ha sido el camino recorrido? Han sido muchos años de sembrar, de hacer mucho teatro; de repente hice una película muy exitosa, luego otra, pero siento que ¿Quién es la máscara? es lo más popular que he hecho en toda mi carrera.

Tu familia debe estar muy feliz… La otra vez mi mamá me mandó un mensaje que decía: “Muchas felicidades por estar en ¿Quién es la máscara?, es la recompensa a tu esfuerzo”. Lloré como lo estoy haciendo en este momento, pero me llena de emoción que ella se sienta tan orgullosa de mí.

¿Todo esfuerzo vale la pena? Sin duda. ¡No manches! Este año hice una película en Hollywood, protagonicé una serie, grabé la octava temporada de 40 y 20, además de ¿Quién es la máscara?, entonces, ha sido una locura.

¿No te deslumbró Hollywood? No, porque uno se da cuenta de que en México hacemos las cosas muy bien; quizás uno se va con la idea de que allá es otra cosa. Me parece espectacular estar haciendo una película en Hollywood, pero también siento que tiene el mismo valor de mi primera película; hay que disfrutar el camino, y eso es lo más importante.

