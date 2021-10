Mónica Huarte llega al panel de investigadores en '¿Quién es la máscara?'

La tercera temporada de ¿Quién es la máscara? está cada vez más cerca, y los investigadores del programa le dan la bienvenida a una nueva figura que se suma al panel, intentando descubrir la identidad de las celebridades que se esconden detrás de los coloridos personajes del ambicioso show.

La actriz Mónica Huarte fue la seleccionada por el productor Miguel Ángel Fox para completar el cuarteto al lado de Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita.

La debutante en el panel de investigadores desborda emoción, dice que no tiene nervios, pero sí muchas expectativas.

“Estoy feliz, la felicidad no se me ha quitado desde que me llamaron por teléfono. Juro que fue algo totalmente inesperado, tenía siete llamadas perdidas y no sabía qué pasaba. Me hablaron para hacerme la propuesta y todo mi cuerpo dijo que sí. Me han recibido como una familia, y estoy contenta, cómoda, tranquila.

"Ya conocía el formato porque varios amigos han participado y le había echado el ojo. Yo creo que a veces sí puedo ser una muy buena investigadora, y a veces no tengo la menor idea. Siento que le vengo aportar energía al panel, alegría y buena vibra. En cuanto a mis compañeros, ya conocía a Carlos y a Adrián porque hicimos una serie”.

A Yuri la conocí porque fue madrina de Mentiras hace 12 años; al único que no conocía era a Juan Pablo, pues a Alan Estrada lo conocía perfecto porque hicimos una película juntos”.

En el foro de '¿Quién es la máscara?', la actriz contó algunos datos curiosos sobre sí misma, como el que su papá es originario de Pamplona, España, y se murió en el día que estrenó su primer obra de teatro.

Mónica también confesó que es "novia fugitiva", tras huir del compromiso en dos ocasiones, con anillo de compromiso en mano.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!