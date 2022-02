'Me caigo de risa' y el "chiste" de Faisy que la comunidad LGBTQ+ consideró transfóbico

Pese al avance en ciertos temas como el matrimonio igualitario, en México sigue existiendo discriminación a la comunidad LGBTQ+, que en casos extremos llega a homicidios por homofobia y transfobia, así que la difusión de un "chiste" referente a la diversidad no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es por eso que miembros de la comunidad y aliadxs resaltaron que algo no andaba bien en lo dicho en 'Me caigo de risa'.

Todo ocurrió en el estreno de la octava temporada de 'Me caigo de risa' en canal 5, cuando durante el juego 'Ni sí, ni no', Faisy menciona que "Mariana Echeverría en realidad es hombre".

Activistas como Ophelia Pastrana y la Comediante Eliza Sonrisas hicieron notar que esos "chistes" no solo fomentan la transfobia, sino que también se trata de un recurso que ya perdió vigencia.

¿Y por qué está mal mencionar en un "chiste" que una persona es trans? El colectivo Abrazo Grupal abrió un hilo para explicarlo...

Cabe mencionar que Regina Blandón, quien participa en 'Me caigo de risa', sí se manifestó al respecto y evidenció que aún falta mucho por aprender.

