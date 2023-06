Maryfer Centeno analiza pleito entre Ferka y Wendy Guevara en LCDLFM

Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de Ferka y Wendy Guevara, quienes han tenido roces en 'La Casa de los Famosos México'.









En redes hay usuarios que dicen que las discusiones en 'LCDLFM' están planeadas, pero también hay usuarios que afirman que no están armadas por parte de la producción.













Hace unos días, Ferka y Wendy Guevara tuvieron una discusión dentro de 'La Casa de los Famosos México', por lo que Maryfer Centeno analizó el comportamiento de la actriz y de la influencer, quien sigue siendo la favorita del público para ganar el reality de Televisa.





“Dicen que el tema de Ferka y de Wendy fue por una dinámica. A mí en mi casa y en mi rancho me enseñaron que entre broma y broma la verdad se asoma. Tú crees que este rostro en otro momento también fue nomás porque… ve nada más la cara de Ferka cuando está hablando Wendy, es de disgusto, de ‘no estoy de acuerdo’”.









"Lo que tampoco entiendo es porque ahora resulta que todo mundo tiene que caerse bien y menos cuando vives con alguien. Entiendo perfecto que es una dinámica, es una broma, lo que sea, pero no van a decir que esto no es una expresión de sorpresa por parte de Wendy y que esta no es una expresión de enojo (de Ferka)".

















