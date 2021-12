Mariazel y Yurem nos dicen cómo se convirtieron en favoritos de 'Las estrellas bailan en Hoy'

Desde que comenzó Las estrellas bailan en Hoy, Mariazel y Yurem se han convertido en una de las parejas favoritas del público, que semana tras semana vota por ellos para mantenerlos a salvo y alejarlos de una eliminación; además, siempre están en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Los carismáticos integrantes de la Familia disfuncional del programa Me caigo de risa nos revelan su fórmula para estar dentro de los mejores.

¿Cómo se han sentido en la competencia? Mariazel: ¡Felices! La verdad es que ha habido de todo; obviamente momentos de tensión, de mucho estrés, pero ha sido más lo positivo, y el demostrarnos a nosotros mismos que sí podemos. Por eso seguimos fortaleciendo esta gran amistad que tenemos Yurem y yo, aunque la semana pasada nos separaron y también fue bonito probar con otras parejas en la pista. Lo mejor de todo es que nos fue superbién y estamos contentos.

¿Cuál es el ritmo que más les ha costado? Yurem: Ay, el lírico y el tecktonik, que estuvo de muerte.

¿Y cuál es el que más les favorece? M: ¡Ninguno! (risas). Creo que la gente es la que nos ha dicho que quiere vernos explotar nuestra pila y nuestra energía. Entonces, siento que los ritmos rápidos y muy prendidos se nos han hecho fáciles. Y: Lo mío, y lo que nunca me han dejado bailar, es la guaracha. Pero algún día me tocará.

¿Cómo han recibido el cariño y respaldo del público? M: Estamos muy agradecidos porque es algo que habla de la trayectoria de Yurem y la mía, son años de estar ahí, chambeando cerca del público, y qué bonito ha sido ver cómo en este proyecto se han mantenido ahí, apoyándonos; entonces, lo menos que queremos es decepcionarlos.

¿Qué ha sido lo más complicado del reality? Y: ¡Bailar! (risas).

¿Han bajado de peso, han llorado, se han golpeado? M: Todo eso junto. Hemos llorado, nos hemos golpeado y los dos hemos bajado de peso. Hasta Yurem ya dejó atrás la pancita. Yo tenía brazos de doñita, pero ahí vamos.

¿Han estado de acuerdo con las calificaciones? M: Sí, aunque Latin Lover es el más duro, más que Lolita, pero está bien…

¿Se ven levantando la copa? M: Nos vemos avanzando ciclo con ciclo. Creo que cualquier pareja de las que están puede ganar.

Si no son ustedes los triunfadores, ¿quiénes merecen ganar? Y: Ya hemos salvado a algunas parejas, pero no está fácil, cada una de ellas tiene un proceso, y eso es admirable. Hemos visto el esfuerzo de cada una, y sería injusto hablar por una en específico.

¿En el tiempo de competencia no han peleado? M: Cuando ha habido un conato de bronca lo hablamos, no nos callamos las cosas. Siento que los problemas se hacen grandes cuando nos guardamos lo que sentimos hasta el punto que explotamos. Y: Aparte, nos entendemos perfecto, ambos sabemos cómo somos, y además, ella me tiene mucha paciencia. Yo no le tengo que tener paciencia porque es muy disciplinada, y tenemos claro que venimos a divertirnos, a disfrutar.

