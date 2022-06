Manelyk nos confiesa la VERDAD de su salida de 'Las estrellas bailan en Hoy'

FOTOS: JOSÉ LUIS RAMOS. Cuando era adolescente, Manelyk jugaba a ser como Galilea Montijo, mientras que una amiga suya se disfrazaba de Andrea Legarreta, ellas imaginaban estar en Hoy, y años más tarde, el sueño se convirtió en una especie de realidad. A pesar de que tuvo que salir de Las estrellas bailan en Hoy por compromisos de trabajo, la influencer se siente satisfecha de lo que hizo.

Sorprendiste al anunciar tu salida de la competencia, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? No es que yo haya tomado esa decisión, yo tenía trabajo ya pactado, como saben, soy influencer, y tenía compromisos pagados y con vuelos comprados. Cuando me proponen estar en el reality ya yo tenía este otro proyecto, pero me lo aventé porque no sabía cuánto iba a durar en la competencia, y yo siempre había dicho que el único reality que me hacía falta por hacer era uno de baile y me llegó la oportunidad de hacerlo. Yo no sé si está bien o mal, pero yo tomo las decisiones con impulso, que se preocupe después la Manelyk del futuro.

¿La producción sabía de este compromiso que ya tenías? Yo le avisé a producción desde la tercera semana que podía ocurrir mi salida, y la productora superlinda me dijo que cuando llegara el momento lo conversábamos, para mí hubiera sido muy fácil decir que me había lastimado y conseguir unas radiografías falsas, y a las dos semanas yo bien feliz en Turquía en un festival, pero yo no soy así. Los jueces me dijeron que era una falta de respeto, pero para mí una falta de respeto es decir una mentira bonita y quedar bien, yo digo las cosas de frente y como son. Para mí vale más una verdad que una mentira bonita.

Candela Márquez entrará en su lugar. Foto: José Luis Ramos

¿Cómo te sientes con la decisión? Sentí feo dejar la competencia, porque en todos mis proyectos me caracterizo por ser la guerrera, nunca tengo problemas con producción y todo el mundo me ama porque sé trabajar y cuando lo hago, lo hago de corazón. Obviamente me duele dejar la competencia porque soy muy competitiva y quisiera ganar, pero la verdad es que a quién no le gustaría irse a un festival en Turquía. Sí estoy contenta, pero con emociones divididas, como alguien que se va de su casa.

¿Te veías en la final? Sí, pero para mí no era lo más importante el primer lugar, claro que qué bueno si hubiera ganado, pero para mí ganar significa el amor que me tiene el público. Me quedo con la satisfacción de haber llegado a donde llegué y en la forma en que lo hice, me voy feliz porque Televisa me abrió sus puertas y me conocieron por lo trabajadora que soy, estoy tranquila por la buena imagen que demostré.

¿Te dio tristeza dejar a Carlos? Sí, y bastante. No entiendo cómo la maestra Ema pudo decir que yo era una irresponsable, ella no comprende que irresponsabilidad es haberles dicho a las personas del festival que no podía ir porque era un compromiso pactado, ella no lo entiende porque para ella las redes sociales no son importantes, y para mí tienen el mismo valor que la televisión. Me duele dejar a Carlos, pero conversé con él de frente, sí siento feo, pero le hablé con la verdad, yo donde esté seguiré apoyándolo para que voten por él.

¿Y qué te llevas de Carlos? A Carlos lo adoro, nos llevamos muy bien y yo digo que nuestra relación en el reality fue como la de un matrimonio, porque compartíamos más que con nuestras familias, obvio que lo voy a extrañar muchísimo. Las estrellas bailan en Hoy fue uno de los proyectos más hermosos que he hecho.

Y tienes las puertas abiertas en Televisa... Sí, es algo que agradezco mucho, yo amo estar aquí en Televisa y me quiero seguir preparando porque me gustaría ser conductora o actuar. Disfruté cada momento que estuve en la competencia.