Maestra Guille así corre de su clase a alumno que quiere irse de 'La Academia'

Después de apenas una semana y tres conciertos de 'La Academia', Emilio anunció su deseo por abandonar el reality show de TV Azteca porque tiene una crisis existencial. Así que mientras el director Alexander Acha organiza su saluda, lo enviaron a tomar clase.

Sin embargo, la Maestra Guille, famosa profresora de baile de 'La Academia', quien ha trabajado con grupos como OV7, fue más allá y le prohibió el acceso a su clase.

Le recordó a Emilio que él no quería estar ahí, y de paso, le dijo a los alumnos: "El ya no es parte de esto, quien quiera estar aquí, con gusto, quien quiera aprender, con gusto, y el que no, que se vaya".

Emilio dijo el martes 21 de junio que su deseo sí es cantar, pero simplemente no puede hacerlo bien:

"Es un sueño, por algo hice el casting. Pero si no estás bien mentalmente, está bien cabrón. Ni siquiera lo he hecho bien. Necesito una terapia, sin cámaras, ni nada. En mi mente siempre está dar el 100% pero sé que no estoy dando ni el 60%", dijo a sus compañeros.

En una charla con Alexander Acha, director de 'La Academia', le reiteró sus motivos:

"Por la ansiedad, porque me quita la paz. Cuando le comenté sí era verdad lo de la crisis existencial, y de eso vienen cosas de afuera que me causan incertidumbre, cosas que tengo pendientes con otras personas, que no las resolví", dijo.

"Este domingo quería irme, ya no soportaba mi ansiedad y crisis, aún la siento pero quiero pelear por lo que he soñado. Esto me supera, yo nunca sentí ansiedad. Los ejercicios de respiración los hago y no me calmo", confesó.