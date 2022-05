Luis Fernando Peña llegó a ARRASAR en 'Las estrellas bailan en Hoy'

La competencia de 'Las estrellas bailan en Hoy' ya lleva un mes avanzada, pero eso no impidió que Luis Fernando Peña se integrara con un nivel excelente para hacer brillar a su nueva pareja Violeta Isfel. Durante años lo hemos visto como actor, pero también resultó un buen bailarín,

Recordemos que Raymix abandonó la competencia por cuestiones laborales de su carrera musical, por lo que la producción trajo a Luis Fernando Peña para cubrir la vacante... Y vaya que lo hizo de forma excelente.

Con dos días de ensayos, presentaron una coreografía con un nivel de complejidad al que muchas otras parejas no han llegado. Incluso lograron las mismas calificaciones de Manelyk y Carlos Speitzer, quienes llevan bailando las cinco semanas del concurso. Ambas parejas bailaron este 31 de mayo y obtuvieron 27 puntos.

Andrea Legarreta celebró la llegada de Luis Fernando y le dio un 10: "Yo no soy una maestra, no he competido, pero represento a ese sector que es el publico, he visto muchos shows en mi vida, he visto muchos espectáculos, lo que buscan es que te provoquen, que te muevan y ustedes lo hicieron".



Latin Lover les dio 9, y comentó: "No me quiero adelantar, pero sí es tu primer participación y lo que acabas de hacer es extraordinario".

Ema Pulido otorgó un 8, su calificación más alta hasta ahora: "Tienen que trabajar más, no se engolosinen, falta más y lo pueden dar. Con esta energía y actitud, le diste un levantón a Violeta. Están retro alimentándose padrísimo Fue un número espectacular".

El director artístico de la competencia, Ariel López Padilla, le dijo a Luis Fernando: "Pones a temblar a muchos y a refrescar la competencia"