Los mejores momentos y anécdotas del especial 70 años con Las Estrellas

En el marco de la celebración de los 70 años de las estrellas platicamos con las celebridades que han dejado huella en la televisión mexicana. En exclusiva, los famosos nos confiaron qué significa ser parte de la historia de Televisa, y además nos contaron cómo fue la primera vez que caminaron por los pasillos de esta gran empresa.

Hace unos días, Silvia Pinal, Lucía Méndez, Andrea Legarreta, María León, Jorge Salinas, Enrique Burak, Toño de Valdés, Lorena Herrera, Roxanna Castellanos y muchas estrellas más de la televisión mexicana se dieron cita en el Foro 1 de Televisa San Ángel para grabar su testimonio para el especial 70 años brillando juntos, que fue transmitido el pasado sábado 13 de noviembre.

IGNACIO LÓPEZ TARSO - “CAMINO Y HABLO BIEN, MEMORIZO MIS PARLAMENTOS, ¡QUIERO SEGUIR TRABAJANDO!”

“Me llena de emoción recordar mi trabajo en la televisión; en estos 73 años que he cumplido como actor he vivido cosas muy gratas, celebro los 70 años de las estrellas de Televisa. Yo le debo mucho a la televisión porque me recibió desde el inicio, desde 1950, con los brazos abiertos. Ahora me han olvidado últimamente, seguramente creen: ‘A sus 96 años, ¿qué puede hacer este señor?, ya que se dedique a preparar su tumba’, y no, ¡yo estoy viviendo todavía muy bien, camino bien y hablo bien, memorizo mis parlamentos y mis personajes con facilidad, de modo que tengo que trabajar para vivir…”.

GALILEA MONTIJO - “CUANDO VI EL LOGO DE LAS ESTRELLAS SENTÍ UNA EMOCIÓN ENORME”

“Televisa forma parte de mi vida, crecí viendo el Canal 2; me acuerdo que me sentaba con mi mamá, mi abuela y mis tías a ver las telenovelas que te hacían soñar. Para mí era un sueño estar algún día en una telenovela, y de la noche a la mañana, pertenecer a esta empresa es un gran logro. Recuerdo cuando pisé por primera vez los pasillos de Televisa, nos avisaron del concurso La Chica TV que íbamos a conocer las instalaciones de esta empresa, y cuando venía por Periférico y vi el logo de las estrellas sentí una emoción enorme porque por fin las iba a conocer; cuando entré a la empresa y vi a tantos actores en los pasillos, casi me desmayo. Entrar a cada uno de los foros fue como entrar a un mundo lleno de sueños”.

RAÚL ARAIZA - “CRECÍ EN LOS FOROS DE TELEVISA, BRINCANDO EN LAS CAMAS DE LOS SETS”

“Lo primero que me viene a la mente es mi papá trayéndome al Foro 6, porque sólo había seis foros en Televisa San Ángel, y yo me la pasaba con mi hermano brincando en las camas de los sets, jugando, siempre rodeado de los primeros actores que mi papá dirigía, entonces, para mí, estar en la empresa se dio de una forma totalmente natural, crecí en los foros, con los muchachos de producción, editores, staff… todos han sido como una gran familia y es muy bonito venir a la empresa y ver el logo tan grande de Televisa, que es el que he llevado toda la vida”.

ADRIÁN URIBE - “LE DIJE A CARLA ESTRADA: ‘APARTE DE SER PAYASITO, ESTUDIO PARA SER ACTOR’”

“La primera vez que entré a Televisa fue a dejar unas fotos a la producción de Carla Estrada; la conocí porque me invitó a hacerle un show de payasos a su hijo, y en ese momento le dije: ‘Señora, aparte de ser payasito, estoy estudiando para ser actor y me encantaría que me diera una oportunidad’. Y así fue, por eso vine y traje fotos. Para mí fue como entrar a Disneylandia; recuerdo que tuve una sensación de emoción muy padre, pensé: ‘Algún día voy a estar aquí’. Veía las fotos de los artistas en los pasillos y decía: ‘Algún día mi foto va a estar ahí’. Ahora me siento bendecido y agradecido de ser parte de esta historia que ha marcado a tantas familias”.

ERIKA BUENFIL - “HE PASADO DESDE SER LA NIÑA INFUMABLE A SER MUJER Y MAMÁ”

“Desde hace 40 años, cuando yo estaba en Monterrey grabando programas infantiles, recuerdo que veía los programas que se hacían en Televisa y dije: ‘de ahí soy’, y entonces vine a México, a Televisa. En aquel entonces el jefe en la empresa era Raúl Astor y un señor que se llamaba Jorge Canahuati, quien era muy amigo de un tío mío, así que por medio de ellos se dio el contacto. Lo primerito que hice fue un programa con Raúl Astor. Desde entonces he pasado por muchos episodios, desde ser la niña infumable, la que lo tenía todo, a ser una mujer y mamá, pero creo que estoy mejor que nunca, muy sólida y con muchas ganas de transmitir mi experiencia a los jóvenes”.

ERNESTO LAGUARDIA - “MI MAMÁ DISFRUTABA VERME EN TV, Y AGRADEZCO LA OPORTUNIDAD DE DARLE ESA FELICIDAD”

“De los 70 años brillando juntos llevo 46 en la empresa, y de carrera artística 51, así que estoy feliz y agradecido con la vida y con Dios; sigo con la misma pasión y alegría cada vez que piso un foro. Recuerdo el primer día que pisé las instalaciones de Televisa, tenía dos audiciones: una para una obra de teatro y la otra en el CEA para un comercial, y cuando entré a la empresa y vi cómo hacían una telenovela, me quedé embobado, desde entonces me atrapó. Mi mamá falleció recientemente y ella disfrutaba verme; agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de darle esa felicidad”.

