¡'Los Chiquillos de Hoy' se alarga dos semanas más gracias a su éxito!

Los altos índices de audiencia que registra cada mañana el reality de Televisa Los chiquillos de Hoy, llevó a sus creadores a extender el show dos semanas más, por lo que ahora, la gran final de esta competencia de talento infantil será el viernes 10 de septiembre, teniendo como juez invitado al cantante grupero Julión Álvarez, quien se sumará al panel que integran Andrea Legarreta, Mariana Ochoa y Carlos Espejel.

La productora del matutino transmitido por las estrellas, Andrea Rodríguez, nos cuenta cómo se desarrollará el concurso durante los próximos días y cuáles han sido las historias de vida que más la han conmovido.

¿Por qué deciden extender el reality? La verdad es que cuando hicimos el inicio de todo el reality encontramos demasiado talento, entonces, al principio los equipos iban a ser de cinco niños, y terminamos con ocho. Si la final hubiera sido la semana pasada, tendríamos que haber quitado a muchos participantes y eso era imposible. Por eso seguimos con duelos, y ya luego nos vamos para la gran final.

¿Cómo has visto la competencia? La veo muy dura, la gente está clavada con el programa, a los chiquillos afuera ya empiezan a pedirles autógrafos, fotos, los reconocen en la calle... Creo que es un buen reality en el que queda demostrado el talento que tienen los niños de nuestro país.

¿Cómo será la dinámica esta semana? Esta semana habrá más duelos y la calificación será con puntuación, todos los días vamos a tener diferentes mecánicas porque contaremos con menos niños, y el viernes será la eliminación. La idea es que a la final lleguen tres pequeños de cada equipo y probablemente tengamos duetos.

¿Cuántos ganadores habrá? Tendremos un campeón absoluto y cuatro niños, uno de cada equipo, también serán ganadores y su premio será una sorpresa que revelaré esta semana.

¿El campeón qué se llevará? El niño que resulte vencedor tendrá un personaje en la telenovela que está produciendo Nicandro Díaz.

¿Este proyecto ha sido más difícil que Las estrellas bailan en Hoy? Sí, es más difícil, porque trabajar con niños es complicado, ya que ellos son más frágiles que los adultos, entonces, cuando empiezas a decirles las críticas, les ves sus caritas y quisieras retractarte. Yo espero que estos pequeños artistas sean las próximas estrellas de mañana.

¿Qué pasará con los niños que no lleguen a la final? Ay, yo lloro con eso. Ya hablé con la gente de aquí de música y les propuse que hiciéramos un grupo; estamos viendo que quizá se logre algo con el CEA, pero todavía no tenemos nada en concreto.

Hemos visto muchas historias inspiradoras en el programa, ¿cuál es la que más te ha conmovido? Me tocó el corazón la historia de Ian, es una de las historias más duras, porque pese a lo que ha vivido, es un niño que nunca está triste. También me gusta Julio, es un niño que ya no quería seguir viniendo, pero lo animamos, se fue a descansar y regresó con mucha energía. Me encanta que sean niños que no tengan conciencia de lo que está sucediendo, ellos vienen a jugar, a divertirse, y nosotros, lo único que tenemos que darles es esa disciplina que necesitan para triunfar.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!